Sociedad

Mujeres militares apoyan a casi mil niños huérfanos en Vietnam

Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)
Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Tal información se dio a conocer durante una conferencia de balance del programa "Madrina" para la etapa 2021-2026, organizada hoy en Hanoi por el Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.

Lanzado en 2021, el programa "Madrina" ha sido implementado con seriedad y creatividad por mujeres en las fuerzas armadas, vinculado a los movimientos de emulación de féminas en el Ejército, difundiendo el espíritu de compasión, responsabilidad social y las nobles tradiciones del pueblo.

Al intervenir en el evento, el teniente general Le Quang Minh, subjefe de dicho Departamento, elogió los logros de esas mujeres, lo que contribuyó a sembrar semillas de esperanza y cumplir los sueños de los niños huérfanos y de aquellos que se encuentran en circunstancias particularmente difíciles.

También instó a todos los niveles que continúen comprendiendo a fondo e implementando el programa "Madrina" a través de diversas formas, contribuyendo a difundir el espíritu de humanidad, el apoyo mutuo y los excelentes valores culturales tradicionales de la nación.

Además, hizo hincapié en la importancia de comprender a fondo los puntos de vista y los lineamientos del Partido, las políticas y leyes del Estado, y el liderazgo y la orientación de la Comisión Militar Central, el Ministerio de Defensa y el Departamento General de Política en cuestiones relacaionadas con la mjuer, como temas familiares y de cuidado, educación y protección de los niños.

Resulta necesario seguir manteniendo las buenas tradiciones de los "soldados del tío Ho", estudiando y entrenando constantemente para alcanzar los criterios de "coraje, inteligencia, disciplina y compasión"; mejorando sus habilidades profesionales y digitales para cumplir con los requisitos de las tareas militares y de defensa en la nueva era; entre otros, apuntó.

En la conferencia, 30 colectivos y 28 personas recibieron Certificados de Mérito del Departamento General de Política por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026.

En la ocasión, entregaron premios al concurso de redacción sobre el tema "Comidas familiares cálidas y afectuosas" entre las mujeres en las fuerzas armadas./.

VNA
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