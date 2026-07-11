Despliegan operativo de rescate tras el naufragio de una embarcación turística frente a Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la zona especial de Phu Quoc, en la provincia survietnamita de An Giang, coordinan junto con las fuerzas competentes las labores de búsqueda y rescate de las víctimas tras el naufragio de una embarcación turística en la que viajaban más de 30 personas, ocurrido la tarde del 11 de julio frente a la isla de Phu Quoc.
Según las autoridades locales, la embarcación, operada por la empresa Ocean Pearl Island, transportaba a 32 turistas indios y tres tripulantes cuando volcó en medio de fuertes olas y vientos mientras se dirigía desde la isla de May Rut Ngoai hacia el puerto de An Thoi. Como consecuencia del accidente, hasta las 15:00 horas del 11 de julio se había confirmado la muerte de 15 personas.
Agentes de la policía, efectivos militares, personal sanitario y equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona y, con el apoyo de los residentes locales, llevaron a cabo las labores de rescate. Gracias a la rápida respuesta, más de 20 personas fueron llevadas a tierra y reciben atención médica intensiva.
Las autoridades locales continúan movilizando todos los recursos disponibles para localizar a las personas desaparecidas. Al mismo tiempo, se ha ordenado a los organismos competentes investigar el incidente para esclarecer las causas del naufragio./.
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Los equipos de rescate localizan cuatro nuevos cuerpos en aguas de la isla de Pulau Pangkor tras una semana del naufragio de una embarcación procedente de Indonesia.