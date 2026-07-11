Sociedad

Administración digital llega a aldeas fronterizas de Vietnam

La comuna fronteriza de Bu Gia Map, en la ciudad de Dong Nai, impulsa la administración digital y mejora el acceso de las minorías étnicas a los servicios públicos en línea.

Los jóvenes de la comuna de Bu Gia Map asisten y guían regularmente a los residentes en la realización de trámites administrativos en la oficina comunal. (Fuente: VNA)
Los jóvenes de la comuna de Bu Gia Map asisten y guían regularmente a los residentes en la realización de trámites administrativos en la oficina comunal. (Fuente: VNA)

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Tras un año de funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles, varias comunas fronterizas con una elevada población de minorías étnicas en la ciudad sureña de Dong Nai han registrado avances significativos en la reforma administrativa y la transformación digital.

La reorganización de la estructura administrativa y su funcionamiento más eficiente no solo han fortalecido la gestión pública, sino que también han facilitado el acceso de la población a los servicios públicos en línea, favoreciendo el desarrollo gradual de competencias digitales.

En la comuna fronteriza de Bu Gia Map, que comparte más de 47 kilómetros de frontera con Camboya y cuenta con mil 898 hogares, de los cuales el 74,5% pertenece a minorías étnicas, el Centro de Servicios de Administración Pública se ha convertido en un elemento clave para la implementación de la administración digital.

Según Nguyen Van Duoc, director del mencionado Centro, la resolución de los trámites administrativos ha mejorado gracias a una estrecha coordinación entre las instituciones y a la aplicación integral de tecnologías digitales. Los expedientes se reciben, procesan y resuelven a través del sistema de ventanilla única electrónica, tanto de forma presencial como mediante el Portal Nacional de Servicios Públicos. Asimismo, la digitalización de los expedientes se lleva a cabo de manera sincronizada gracias a la inversión en infraestructura informática y conectividad a Internet.

Hasta el 26 de junio, la comuna había publicado los 428 procedimientos administrativos de su competencia y recibido tres mil 40 expedientes en línea, con una tasa de resolución anticipada del 98,2%.

vnanet-potal-dua-cong-nghe-so-den-gan-dong-bao-thieu-so-bien-gioi-dong-nai-8855555.jpg
Los residentes acuden al Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Bu Gia Map para resolver sus trámites administrativos. (Fuente: VNA)

El nuevo modelo no solo ha mejorado la eficiencia administrativa, sino que también ha transformado los hábitos de la población. Dieu Khen, residente de la aldea de Bu Nga, explicó que anteriormente debía desplazarse varias veces para completar un trámite, mientras que ahora, gracias a la orientación de los funcionarios locales y de los equipos comunitarios de transformación digital sobre el uso de la identidad electrónica y los servicios públicos en línea, puede ahorrar tiempo y costos de desplazamiento.

Por su parte, Thi Lien, jefa de la aldea de Bu Dot, señaló que muchos habitantes mostraban inicialmente reticencia al uso de la tecnología. Sin embargo, mediante la asistencia directa brindada por los equipos comunitarios de transformación digital, cada vez más personas utilizan de forma autónoma los servicios públicos en línea al comprobar su comodidad y eficacia.

El secretario del Comité Partidista de la comuna de Bu Gia Map, Le Hoang Nam, afirmó que la reforma administrativa y la transformación digital constituyen prioridades para la localidad. El funcionamiento del mecanismo de ventanilla única sobre plataformas digitales no solo reduce la carga de trabajo de los funcionarios, sino que también acorta significativamente los plazos de resolución de los trámites, especialmente para los habitantes de zonas remotas.

Asimismo, reconoció las limitaciones existentes, como la falta de sincronización de la infraestructura de telecomunicaciones, y destacó que la administración continuará perfeccionando su funcionamiento con un enfoque centrado en la ciudadanía y fortaleciendo el papel de los funcionarios de base y de las personas de prestigio dentro de las comunidades de minorías étnicas.

Tras un año de implementación, el modelo de administración local de dos niveles en la comuna de Bu Gia Map ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar la adaptación de la población fronteriza al entorno digital y reforzar la confianza y el consenso de la ciudadanía hacia las autoridades locales./.

VNA
#Dong Nai #Bu Gia Map #administración local #transformación digital
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Las fuerzas competentes están digitalizando la información relacionada con el proceso de recolección de muestras para el examen del forense y la identificación de los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Provincia de Cao Bang acelera identificación de mártires mediante ADN

La provincia de Cao Bang está recolectando muestras biológicas y digitalizando información de 135 tumbas de mártires no identificados en el cementerio de los combatientes caídos de Quang Uyen en la comuna homónima, en aras de facilitar las pruebas de ADN, la comparación de datos y la verificación de identidad.

Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)

Mujeres militares apoyan a casi mil niños huérfanos en Vietnam

Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi prueba modelo de comunas y barrios socialistas

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam para concretar los objetivos de desarrollo de la capital en esta nueva fase, con el fin de construir un gobierno moderno de base que sirva al pueblo, utilizando la calidad de vida, la satisfacción y la felicidad de la población como medida de desarrollo.

Rescatistas vietnamitas reciben la medalla "Héroe de Venezuela"

Rescatistas vietnamitas reciben la medalla "Héroe de Venezuela"

El equipo de rescate y ayuda humanitaria de Vietnam fue condecorado con la medalla de primera clase "Héroe de Venezuela", una de las más altas distinciones otorgadas por el Gobierno venezolano, en reconocimiento a su valentía y labor humanitaria tras los devastadores terremotos que afectaron al país latinoamericano.

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

El XIV Congreso Nacional del Partido ha marcado el inicio de una nueva etapa de desarrollo para Vietnam, con objetivos especialmente ambiciosos: alcanzar un crecimiento rápido y sostenible, impulsar el dominio de la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación, acelerar la transformación digital y elevar la calidad de los recursos humanos.