Administración digital llega a aldeas fronterizas de Vietnam

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Tras un año de funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles, varias comunas fronterizas con una elevada población de minorías étnicas en la ciudad sureña de Dong Nai han registrado avances significativos en la reforma administrativa y la transformación digital.

La reorganización de la estructura administrativa y su funcionamiento más eficiente no solo han fortalecido la gestión pública, sino que también han facilitado el acceso de la población a los servicios públicos en línea, favoreciendo el desarrollo gradual de competencias digitales.

En la comuna fronteriza de Bu Gia Map, que comparte más de 47 kilómetros de frontera con Camboya y cuenta con mil 898 hogares, de los cuales el 74,5% pertenece a minorías étnicas, el Centro de Servicios de Administración Pública se ha convertido en un elemento clave para la implementación de la administración digital.

Según Nguyen Van Duoc, director del mencionado Centro, la resolución de los trámites administrativos ha mejorado gracias a una estrecha coordinación entre las instituciones y a la aplicación integral de tecnologías digitales. Los expedientes se reciben, procesan y resuelven a través del sistema de ventanilla única electrónica, tanto de forma presencial como mediante el Portal Nacional de Servicios Públicos. Asimismo, la digitalización de los expedientes se lleva a cabo de manera sincronizada gracias a la inversión en infraestructura informática y conectividad a Internet.

Hasta el 26 de junio, la comuna había publicado los 428 procedimientos administrativos de su competencia y recibido tres mil 40 expedientes en línea, con una tasa de resolución anticipada del 98,2%.

Los residentes acuden al Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Bu Gia Map para resolver sus trámites administrativos. (Fuente: VNA)

El nuevo modelo no solo ha mejorado la eficiencia administrativa, sino que también ha transformado los hábitos de la población. Dieu Khen, residente de la aldea de Bu Nga, explicó que anteriormente debía desplazarse varias veces para completar un trámite, mientras que ahora, gracias a la orientación de los funcionarios locales y de los equipos comunitarios de transformación digital sobre el uso de la identidad electrónica y los servicios públicos en línea, puede ahorrar tiempo y costos de desplazamiento.

Por su parte, Thi Lien, jefa de la aldea de Bu Dot, señaló que muchos habitantes mostraban inicialmente reticencia al uso de la tecnología. Sin embargo, mediante la asistencia directa brindada por los equipos comunitarios de transformación digital, cada vez más personas utilizan de forma autónoma los servicios públicos en línea al comprobar su comodidad y eficacia.

El secretario del Comité Partidista de la comuna de Bu Gia Map, Le Hoang Nam, afirmó que la reforma administrativa y la transformación digital constituyen prioridades para la localidad. El funcionamiento del mecanismo de ventanilla única sobre plataformas digitales no solo reduce la carga de trabajo de los funcionarios, sino que también acorta significativamente los plazos de resolución de los trámites, especialmente para los habitantes de zonas remotas.

Asimismo, reconoció las limitaciones existentes, como la falta de sincronización de la infraestructura de telecomunicaciones, y destacó que la administración continuará perfeccionando su funcionamiento con un enfoque centrado en la ciudadanía y fortaleciendo el papel de los funcionarios de base y de las personas de prestigio dentro de las comunidades de minorías étnicas.

Tras un año de implementación, el modelo de administración local de dos niveles en la comuna de Bu Gia Map ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar la adaptación de la población fronteriza al entorno digital y reforzar la confianza y el consenso de la ciudadanía hacia las autoridades locales./.