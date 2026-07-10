Provincia de Cao Bang acelera identificación de mártires mediante ADN

Cao Bang, Vietnam (VNA) - La provincia de Cao Bang está recolectando muestras biológicas y digitalizando información de 135 tumbas de mártires no identificados en el cementerio de los combatientes caídos de Quang Uyen en la comuna homónima, en aras de facilitar las pruebas de ADN, la comparación de datos y la verificación de identidad.



Desde la víspera, las fuerzas militares y médicas han estado desplegando urgentemente las tareas al respecto, siguiendo los procedimientos técnicos adecuados.



Todos los procesos, incluyendo la excavación, el muestreo biológico, el sellado, la conservación, la documentación y la digitalización de datos, se llevan a cabo con cuidado y precisión.



Una vez finalizado el muestreo, todos los restos de los soldados caídos durante las guerras fueron sustituidos por nuevas urnas de cerámica, y las tumbas se restauraron a su estado original.



Al mismo tiempo, el 100% de los datos relevantes se digitalizarán y actualizarán en el sistema de gestión según lo prescrito, con el fin de realizar referencias cruzadas y verificar las identidades de los mártires en el futuro.



El mayor Nguyen Van Thin, (personal de tecnología de la información del Comando Militar de Cao Bang) informó que el trabajo de digitalización en el yacimiento arqueológico exige una precisión absoluta; al mismo tiempo, los equipos deben trabajar a contrarreloj, en condiciones climáticas impredecibles, para digitalizar información crucial, entre otros aspectos.



El coronel Ma Cong Hoc, comisario político del Comando Militar de Cao Bang, dijo que actualmente se encuentran 15 cementerios de mártires en la provincia, de los cuales 14 contienen tumbas cuyas identidades deben determinarse.



La búsqueda, recolección e identificación de los restos de los soldados caídos en la provincia se lleva a cabo en dos fases (la primera, de abril a noviembre de 2026; y la segunda, de diciembre de 2026 a julio de 2027).



Los objetivos son completar las pruebas de ADN en un total de 670 muestras; buscar y recolectar aproximadamente 40 restos de soldados caídos; y, simultáneamente, crear, perfeccionar y poner en funcionamiento una base de datos de información genética de familiares de militares fallecidos cuya información aún no ha sido identificada.



Se prevé que la labor de recopilación, entrega y digitalización de la información sobre los restos de dichas personas en el cementerio de los mártires de Quang Uyen finalice antes del 9 de agosto de 2026./.

VNA