Vietnam acelera programa de viviendas para afectados por los agentes químicos de la guerra

Hanoi (VNA) - Diez provincias y ciudades de Vietnam iniciarán de manera simultánea el próximo 15 de julio la construcción y reparación de viviendas destinadas a los hijos biológicos de personas que participaron en la resistencia y estuvieron expuestas a agentes químicos tóxicos, de acuerdo con una notificación emitida por la Oficina del Gobierno.



Tras examinar la propuesta presentada por el Ministerio de Defensa, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra elogió los esfuerzos de esa cartera y de las 24 localidades que ya han puesto en marcha el programa.



Hasta la fecha, se ha aprobado el apoyo para la construcción y reparación de 1.422 viviendas destinadas a beneficiarios que reciben subsidios preferenciales mensuales y residen en viviendas temporales o deterioradas. De ese total, 410 casas ya fueron concluidas y entregadas.



La viceprimera ministra instruyó a los presidentes de los Comités Populares de las 10 localidades que aún no han iniciado las obras a ultimar con urgencia los preparativos para celebrar, de forma simultánea, el acto de inicio de la construcción y reparación de viviendas el 15 de julio de 2026. La ceremonia deberá desarrollarse de manera solemne, práctica y eficiente, en conmemoración del 79.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam (27 de julio de 1947-2026).



Asimismo, instó a las autoridades locales a revisar cuidadosamente los expedientes para garantizar que la asistencia llegue a los beneficiarios previstos, se destine al propósito establecido y se ajuste a los niveles de apoyo financiados con el presupuesto estatal.



Thanh Tra también pidió movilizar a todo el sistema político, las organizaciones sociopolíticas, las fuerzas armadas, la comunidad empresarial y la población para complementar los recursos disponibles, acelerar el avance de las obras y concluir el programa en el menor tiempo posible.



Por otra parte, encargó al Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos coordinar e instar a las localidades a reembolsar al fondo "Por los Pobres" los recursos correspondientes antes del 24 de julio de 2026, con el fin de fortalecer la financiación del programa.



A su vez, el Ministerio de Defensa deberá revisar las necesidades reales de cada localidad y elaborar una propuesta para distribuir los recursos del fondo "Por los Pobres". Como prioridad inmediata, tendrá que completar el plan de asignación de los fondos actualmente disponibles y presentarlo al Primer Ministro antes del 12 de julio para su aprobación.



Respecto a los recursos aún pendientes, esa cartera elaborará, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, un plan de apoyo ajustado a las necesidades de cada localidad, que será remitido durante julio para su evaluación y posterior presentación a las autoridades competentes.



Entretanto, el Ministerio de Finanzas deberá emitir con urgencia las directrices sobre los principios de asignación de los recursos del presupuesto central a las localidades, en cumplimiento de la Notificación No. 330/TB-VPCP del 25 de junio de 2026, y coordinar estrechamente con el Ministerio de Defensa durante la ejecución del programa.



Por último, la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam y la Agencia Vietnamita de Noticias fueron encargadas de reforzar la cobertura informativa sobre el inicio de las obras y el desarrollo de esta iniciativa.



Asimismo, se solicitó a la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido orientar a los medios de comunicación nacionales y locales para difundir oportunamente ejemplos destacados y experiencias innovadoras, con el propósito de ampliar el impacto humanitario del programa e incentivar a las localidades a cumplir cuanto antes los objetivos previstos./.

VNA