Sociedad

Formación dual: impulso al capital humano de alta calidad desde políticas públicas en Vietnam

Vietnam promueve la renovación de la formación profesional mediante la transformación digital, la cooperación con empresas y el desarrollo de talento para la economía digital.

El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Quynh, vicerrector de la Universidad CMC. (Fuente: VNA)
El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Quynh, vicerrector de la Universidad CMC. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, que avanza con fuerza en Vietnam, la educación y formación profesional enfrenta la presión de renovarse integralmente para responder a las exigencias de la transformación digital.​

La orientación para este proceso proviene del espíritu de la Resolución 57-NQ/TW sobre desarrollo científico y tecnológico, innovación y transformación digital nacional, junto con la Resolución 71-NQ/TW sobre renovación de la educación y la formación.​

Al valorar la combinación de ambas políticas, el profesor y académico Nguyen Quoc Sy, presidente del Instituto Tecnológico VinIT, afirmó que las dos resoluciones se complementan estrechamente: la Resolución 57 fija el objetivo de formar recursos humanos de alta calidad, mientras que la Resolución 71 crea mecanismos de autonomía para que las instituciones educativas puedan alcanzarlo.​

La convergencia de estas políticas exige a las escuelas cambiar de raíz su enfoque de gestión. En lugar de formar según las capacidades disponibles, las instituciones deben orientar la formación hacia las necesidades reales del mercado laboral.

vnanet-potal-khoa-nong-hoc-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-doi-moi-dao-tao-cung-cap-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-8686472.jpg
Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Nguyen Quoc Sy subrayó que, en la era de la inteligencia artificial y los macrodatos, el conocimiento especializado cambia con gran rapidez. Por ello, el objetivo de la educación ya no debe ser transmitir conocimientos estáticos, sino desarrollar la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías para que los estudiantes respondan a las demandas del mercado en cada etapa.​

Para reducir la distancia entre las aulas y la realidad productiva, el modelo de formación dual se considera una solución clave.​

El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Quynh, vicerrector de la Universidad CMC, destacó un cambio importante: antes las empresas participaban solo en las prácticas finales, mientras que ahora acompañan todo el proceso, desde el diseño curricular y los materiales didácticos hasta la enseñanza y la contratación. Nguyen Quoc Sy añadió que la formación dual debe aplicarse de manera sustancial, permitiendo a los estudiantes acceder al entorno laboral real desde los primeros años de estudio.​

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Van Luu, director general de la empresa Dong Tam High-Tech Agriculture JSC, afirmó que participar en la formación responde a una necesidad propia de las empresas.​

Señaló que, si la mano de obra no se forma conforme a la realidad productiva, las compañías deben invertir más tiempo y recursos en capacitación adicional. En sectores estratégicos como la agricultura de alta tecnología, los trabajadores necesitan dominar equipos inteligentes y la gestión de datos desde su etapa de formación.​

Para garantizar la sostenibilidad de este modelo, los expertos consideran necesario establecer mecanismos que armonicen los intereses del Estado, las instituciones educativas y las empresas, incluidos incentivos fiscales y fondos de apoyo al desarrollo de competencias profesionales.​

Finalmente, la eficacia de la formación debe medirse por la calidad de los egresados, la tasa de empleo y la capacidad de los técnicos para dominar tecnologías modernas dentro de la economía digital./.

VNA
#Vietnam #formación profesional #transformación digital
Seguir VietnamPlus

Educación - Formación: Misión de innovación nacional

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Las fuerzas competentes están digitalizando la información relacionada con el proceso de recolección de muestras para el examen del forense y la identificación de los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Provincia de Cao Bang acelera identificación de mártires mediante ADN

La provincia de Cao Bang está recolectando muestras biológicas y digitalizando información de 135 tumbas de mártires no identificados en el cementerio de los combatientes caídos de Quang Uyen en la comuna homónima, en aras de facilitar las pruebas de ADN, la comparación de datos y la verificación de identidad.

Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)

Mujeres militares apoyan a casi mil niños huérfanos en Vietnam

Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi prueba modelo de comunas y barrios socialistas

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam para concretar los objetivos de desarrollo de la capital en esta nueva fase, con el fin de construir un gobierno moderno de base que sirva al pueblo, utilizando la calidad de vida, la satisfacción y la felicidad de la población como medida de desarrollo.

Rescatistas vietnamitas reciben la medalla "Héroe de Venezuela"

Rescatistas vietnamitas reciben la medalla "Héroe de Venezuela"

El equipo de rescate y ayuda humanitaria de Vietnam fue condecorado con la medalla de primera clase "Héroe de Venezuela", una de las más altas distinciones otorgadas por el Gobierno venezolano, en reconocimiento a su valentía y labor humanitaria tras los devastadores terremotos que afectaron al país latinoamericano.

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

El XIV Congreso Nacional del Partido ha marcado el inicio de una nueva etapa de desarrollo para Vietnam, con objetivos especialmente ambiciosos: alcanzar un crecimiento rápido y sostenible, impulsar el dominio de la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación, acelerar la transformación digital y elevar la calidad de los recursos humanos.