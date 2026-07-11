Inspeccionan búsqueda de restos de mártires en parque de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, general Nguyen Trong Nghia, rindió hoy homenaje a los héroes caídos e inspeccionó las labores de búsqueda y repatriación de restos de mártires que se llevan a cabo en el Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.
En el lugar, la comitiva oficial depositó ofrendas florales e inciensos ante el monumento del difunto secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tran Phu, el santuario a la memoria de los combatientes caídos en la Ofensiva General e Insurrección del Tet de 1968, el altar de la heroína Le Thi Rieng y el depósito temporal de los restos mortales recién descubiertos.
El también miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam supervisó directamente las excavaciones sobre el terreno, el proceso de exhumación, la verificación de datos y la toma de muestras biológicas, además de alentar a los oficiales y soldados desplegados en el sitio.
Durante su intervención, Nguyen Trong Nghia afirmó que la atención a los inválidos de guerra y las familias de los mártires constituye una prioridad histórica y constante del Partido, el Estado, el Presidente Ho Chi Minh y las fuerzas armadas desde los tiempos de la resistencia, al tiempo que encomió los esfuerzos del Comando de la Región Militar 7, las autoridades locales y las fuerzas operativas.
El jefe militar subrayó que la ejecución de la actual "Campaña de 500 días y noches" representa una misión sagrada que encarna la tradición nacional de gratitud hacia quienes se sacrificaron por la Patria, por lo que las generaciones actuales deben hacer todo lo posible para cumplir con las políticas partidistas y las aspiraciones de la ciudadanía, especialmente de los familiares de las víctimas.
Asimismo, destacó que la continuidad de estas tareas de localización e identificación es esencial no solo para resarcir la deuda histórica con los allegados, sino también para aportar valiosos documentos históricos que clarifiquen un capítulo heroico del Ejército, de la Región Militar 7 y de las unidades combatientes de 1968.
Por su parte, el comisario político del Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh, mayor general Nguyen Thanh Trung, informó que tras cinco jornadas de excavaciones continuas, las fuerzas especializadas recuperaron un total de 29 conjuntos de restos de mártires, 13 de los cuales conservaban objetos personales adjuntos.
Las investigaciones preliminares revelaron que los cuerpos fueron sepultados en dos estratos diferenciados. Los artefactos del primer nivel pertenecen principalmente a las fuerzas de liberación de la primera etapa de la Ofensiva General y los levantamientos de Mau Than de 1968, mientras que los hallazgos en la segunda capa sugieren que corresponden a comandos de Saigón que asaltaron la Embajada de Estados Unidos, el Estado Mayor Conjunto, la estación de radio y la estación de televisión posteriormente.
De manera paralela a la exhumación, el Comando de Ciudad Ho Chi Minh colabora con instituciones científicas en la recolección de muestras de ADN de todos los restos hallados, y solicitó la cooperación del comité directivo de la provincia sureña de Tay Ninh para obtener perfiles genéticos de los familiares de los mártires del Batallón 1 de Long An caídos entre 1965 y 1968, con el fin de realizar los cotejos correspondientes.
El contingente a cargo de las operaciones en el Parque Le Thi Rieng está integrado por efectivos seleccionados de las unidades especializadas K70, K71, K72 y K73 de la Región Militar 7, quienes cuentan con una amplia experiencia en misiones de búsqueda y rescate de combatientes caídos./.
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