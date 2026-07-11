Vietnam y Bélgica impulsan la cooperación parlamentaria

Bruselas (VNA) – Vietnam y Bélgica acordaron reforzar la cooperación parlamentaria y profundizar sus relaciones bilaterales durante la visita de cortesía que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, teniente general Le Tan Toi, realizó el 10 de julio al primer vicepresidente del Senado belga, Andries Gryffroy, en el marco de su visita de trabajo al país europeo.



Durante el encuentro, Le Tan Toi destacó que Bélgica es un socio confiable de Vietnam en Europa y un miembro importante de la Unión Europea (UE). Asimismo, reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la amistad y la cooperación integral con Bélgica, incluidos los vínculos entre ambos parlamentos.



El funcionario vietnamita subrayó que las relaciones bilaterales han mantenido una trayectoria positiva desde el establecimiento de los lazos diplomáticos en 1973, impulsadas por el intercambio frecuente de delegaciones de alto nivel y la estrecha coordinación en foros multilaterales. Agregó que la visita de Estado de los Reyes de Bélgica a Vietnam, en abril de 2025, dio un nuevo impulso a esta relación.



Le Tan Toi también valoró la resolución aprobada por la Cámara de Representantes de Bélgica en octubre de 2023 en apoyo a las víctimas vietnamitas del Agente Naranja/dioxina, al considerarla un gesto humanitario que refleja la solidaridad y la buena voluntad del pueblo belga hacia Vietnam.



En materia económica, señaló que la cooperación comercial y de inversión aún dispone de un amplio margen de crecimiento, especialmente en ámbitos donde Bélgica posee fortalezas y Vietnam presenta una alta demanda, como puertos marítimos, logística, agricultura de alta tecnología, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, semiconductores, energías limpias, tecnologías ambientales y finanzas verdes.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, informó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de Vietnam ha creado el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Bélgica. Asimismo, propuso intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles, fortalecer la colaboración entre las comisiones especializadas y compartir experiencias legislativas y de supervisión en áreas como defensa y seguridad nacional, seguridad no tradicional, ciberseguridad, lucha contra la delincuencia transnacional, adaptación al cambio climático y atención a las secuelas de la posguerra.



El parte vietnamita también instó al Senado belga a seguir respaldando el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y la UE, mediante la implementación efectiva del Acuerdo de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA), la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) y el apoyo a la eliminación de la advertencia de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones vietnamitas de productos del mar, en reconocimiento a los esfuerzos de Vietnam por perfeccionar su marco jurídico y promover una gestión pesquera sostenible.



Asimismo, expresó su deseo de que los órganos legislativos belgas continúen protegiendo los derechos e intereses legítimos de la comunidad vietnamita residente en Bélgica en ámbitos como la residencia, el empleo y la educación, para que siga desempeñando su papel como puente de amistad entre ambos países.



Por su parte, Andries Gryffroy, quien durante años ha mantenido estrechos vínculos con Vietnam como presidente de la Alianza Bélgica-Vietnam, respaldó las propuestas de la delegación vietnamita y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación bilateral.



Destacó que ambos países cuentan con un amplio potencial para ampliar la colaboración en diversos sectores y señaló que las recientes visitas de delegaciones belgas a Vietnam han producido resultados alentadores.



La reunión constituyó uno de los principales momentos de la visita de trabajo de la delegación vietnamita a Bélgica y contribuyó a reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo entre ambos órganos legislativos, al tiempo que dio un nuevo impulso a las relaciones entre Vietnam y Bélgica, así como a la cooperación entre Vietnam y la UE./.

VNA