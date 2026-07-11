Reanuda oficialmente la ruta aérea Kunming-Nha Trang

Beijing (VNA) La ruta aérea de pasajeros entre la ciudad de Kunming, provincia china de Yunnan, y la ciudad de Nha Trang, provincia vietnamita de Khanh Hoa, ha sido oficialmente reactivada, facilitando los desplazamientos, el turismo y los intercambios entre ambas localidades.



El Aeropuerto Internacional Changshui de Kunming informó que el vuelo VJ5325 de la aerolínea vietnamita Vietjet aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh, en Khanh Hoa, a la 1:20 horas del 10 de julio (hora de Vietnam), marcando la reanudación de la conexión aérea Kunming-Nha Trang tras un periodo de interrupción.



La ruta será operada con aviones Airbus A321 y está previsto que permanezca activa hasta el 24 de octubre de 2026.



El vuelo de Kunming a Nha Trang utilizará el código VJ5325, mientras que el trayecto de regreso tendrá el número VJ5324, con una frecuencia de tres vuelos cada dos semanas en régimen alternado.



El Aeropuerto Internacional Changshui de Kunming señaló que la recuperación de esta ruta responde al aumento de la demanda de viajes durante la temporada turística de verano de 2026. Además de la conexión con Nha Trang, el aeropuerto también ha incrementado la frecuencia de vuelos directos hacia varios destinos del Sudeste Asiático, como Phuket y Chiang Mai (Tailandia), Vientián (Laos) y Kuala Lumpur (Malasia).



Como uno de los principales centros aeroportuarios de China para la conexión con Asia Meridional y el Sudeste Asiático, el Aeropuerto Internacional Changshui de Kunming ha abierto desde comienzos de 2026 nuevas rutas internacionales de pasajeros hacia Luang Prabang (Laos), Yakarta (Indonesia) y Phu Quoc (Vietnam).



Asimismo, ha puesto en funcionamiento rutas de transporte de carga hacia Colombo (Sri Lanka), Karachi (Pakistán) y Estambul (Turquía), ampliando gradualmente la red de transporte aéreo que conecta Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Asia Meridional y Oriente Medio.



Se espera que la reanudación de la ruta Kunming-Nha Trang satisfaga la creciente demanda de viajes entre los ciudadanos de ambos países y facilite las actividades turísticas, comerciales y los intercambios entre los pueblos de Vietnam y China.



En un contexto de continua recuperación del turismo internacional, la reapertura y el aumento de frecuencias de las rutas aéreas directas contribuirán a impulsar la cooperación turística y fortalecer la conexión entre la provincia china de Yunnan y las localidades costeras del centro de Vietnam, profundizando así la cooperación económica y los vínculos culturales entre ambas naciones./.

VNA