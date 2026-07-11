Turismo

Despiertan el potencial turístico del Parque Nacional Bach Ma

El Parque Nacional Bach Ma desarrollará nuevas rutas ecoturísticas y atraerá inversión privada para impulsar un turismo sostenible y preservar su biodiversidad.

En el Parque Nacional Bach Ma. (Fuente:VNA)
En el Parque Nacional Bach Ma. (Fuente:VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - La aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Proyecto de Desarrollo del Turismo Ecológico, de Descanso y Recreación para el período 2024-2030 abre una nueva etapa para el Parque Nacional Bach Ma, ubicado en la comuna de Phu Loc, ciudad central de Hue.

Conforme a este plan, el parque organizará actividades turísticas en 12 destinos y 14 rutas ecológicas. Estas se desarrollarán principalmente en las zonas de servicios administrativos y de restauración ecológica, sin afectar en ningún caso el área de protección estricta. La estrategia busca aprovechar de forma sostenible el valioso patrimonio natural del parque y consolidar a Bach Ma como uno de los principales destinos de ecoturismo del centro de Vietnam.

Tras la aprobación del proyecto, la administración del parque inició el proceso de selección de inversionistas para el arrendamiento del entorno forestal.

Actualmente, diez entidades que cumplen los requisitos han sido seleccionadas para negociar los contratos, comprometiéndose a destinar al menos el 1% de sus ingresos totales al pago por el uso del entorno forestal y a aplicar estrictas medidas de protección ambiental.

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Langures de patas marrones en el Parque Nacional Bach Ma. (Fuente: VNA)

La incorporación de inversión privada permitirá impulsar el desarrollo sostenible de este espacio natural, conocido como la “joya verde” de la cordillera Truong Son, situada en el límite natural entre el norte y el sur de Vietnam.

El atractivo de Bach Ma radica en su singular ubicación geográfica, donde la cordillera Truong Son se aproxima más al Mar del Este. Desde el mirador Vong Hai Dai, situado a más de mil 400 metros sobre el nivel del mar, los visitantes pueden contemplar una amplia panorámica de las lagunas de Cau Hai y Tam Giang y los extensos bosques primarios de la cordillera.

Su clima fresco durante todo el año y sus paisajes de gran belleza ofrecen un entorno ideal para el turismo de bienestar y contacto con la naturaleza. Además de su valor escénico, estos bosques desempeñan un papel fundamental en la regulación de los recursos hídricos y forman parte inseparable de la vida de las comunidades locales.

El principal valor del parque reside en su extraordinaria biodiversidad, preservada gracias a más de un siglo de investigaciones científicas. Bach Ma alberga mil 728 especies animales, entre ellas 70 incluidas en el Libro Rojo de Vietnam y 15 especies endémicas, como el faisán plateado de cresta blanca.

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En el Parque Nacional Bach Ma. (Fuente:VNA)

En cuanto a la flora, registra dos mil 421 especies, equivalentes a cerca del 17% del total de especies vegetales del país, incluidas numerosas especies valiosas. El descubrimiento de varias especies nuevas para la ciencia, nombradas en honor a Bach Ma por investigadores como Eugène Poilane y Jean Théodore Delacour, confirma la relevancia del parque como uno de los principales centros de biodiversidad de Indochina.

La gestión del parque combina la protección forestal con la investigación científica y la aplicación de tecnologías digitales. Su equipo técnico continúa impulsando estudios especializados y ampliando la cooperación internacional para conservar este patrimonio natural.

No obstante, para aprovechar plenamente su potencial turístico, resulta necesario mejorar la infraestructura, reparar los tramos de carretera afectados por deslizamientos, restablecer el suministro eléctrico y restaurar las antiguas villas de la época colonial francesa.

En los próximos años, el desarrollo de productos turísticos temáticos vinculados a la educación ambiental constituirá uno de los ejes principales para consolidar la marca de ecoturismo sostenible de Bach Ma./.

VNA
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