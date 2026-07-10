Turismo

Cuando el cine y la música se convierten en embajadores del turismo

El cine y la música impulsan nuevos destinos turísticos en Vietnam, aunque los casos de Bac Ninh, Ninh Binh y Phu Yen muestran que hace falta estrategia.

Las atracciones turísticas de Bac Ninh atraen a grandes multitudes tras el lanzamiento del exitoso videoclip "Bac Bling". (Foto: VNA)
Las atracciones turísticas de Bac Ninh atraen a grandes multitudes tras el lanzamiento del exitoso videoclip "Bac Bling". (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El cine y la música se han consolidado como poderosas herramientas para la promoción turística en Vietnam, al dar visibilidad a destinos poco conocidos, atraer a miles de visitantes y fortalecer la imagen de numerosas localidades, aunque la experiencia demuestra que el impacto mediático, por sí solo, no garantiza un crecimiento sostenido del sector.

Uno de los casos más recientes es el del videoclip “Bac Bling”, de la cantante Hoa Minzy. Lanzado hace aproximadamente un año, el tema se convirtió en un fenómeno en las redes sociales y despertó el interés de miles de personas por visitar la provincia de Bac Ninh. Entre los lugares que ganaron notoriedad figuran la pagoda Dau, el templo de Ba Chua Kho, la aldea alfarera de Phu Lang, la aldea de pintura popular de Dong Ho, las aldeas donde se interpreta el tradicional canto quan họ y el conocido “árbol solitario” que aparece en el videoclip.

Las autoridades de Bac Ninh reaccionaron con rapidez y organizaron recorridos turísticos gratuitos por la denominada “tierra del patrimonio”, lo que se tradujo en un notable aumento de visitantes durante los primeros meses. No obstante, a medida que disminuyó la popularidad del videoclip, el flujo de turistas también perdió impulso.

En la actualidad, los templos y pagodas de la localidad siguen concentrando la mayor parte de sus visitantes durante la temporada de festividades, mientras que el resto del año la actividad turística continúa siendo limitada.

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Aprovechando su popularidad gracias al cine, Phu Yen, ahora parte de la provincia de Dak Lak, promociona sus atractivos turísticos y desarrolla recorridos centrados en destinos emblemáticos. (Foto: VNA)

Una historia diferente se vivió con la película “Veo flores amarillas sobre la hierba verde” (2015), rodada en numerosos escenarios de la entonces provincia de Phu Yen, hoy integrada en Dak Lak. Tras el éxito del largometraje, las autoridades aprovecharon la oportunidad para promocionar destinos como Ganh Da Dia, la torre Nhan, la laguna O Loan, la playa Bai Xep, el faro de Ganh Den y la bahía de Vung Ro.

Paralelamente, la provincia apostó por mejorar las infraestructuras turísticas y fortalecer la formación de su personal. Estas inversiones permitieron que, durante varios años, el turismo registrara tasas de crecimiento superiores al 20% anual y que lugares antes poco conocidos pasaran a formar parte de los principales circuitos turísticos del país.

Otro ejemplo de éxito es Ninh Binh, cuya proyección internacional se vio reforzada tras servir de escenario para “Kong: La Isla Calavera” (2017). Las autoridades locales integraron rápidamente el decorado de la “aldea indígena” en su oferta turística y redoblaron la promoción de enclaves como el Complejo Paisajístico de Trang An, Tam Coc–Bich Dong y la reserva natural de Van Long.

Aunque el impacto inicial de la película fue disminuyendo con el tiempo, la provincia mantuvo una sólida dinámica de crecimiento y hoy figura entre los destinos más visitados de Vietnam. Posteriormente, Ninh Binh continuó beneficiándose de nuevas producciones cinematográficas, entre ellas “Tam Cam – La historia jamás contada”.

Estos casos ponen de manifiesto el enorme potencial del cine y la música como herramientas de promoción territorial. Una obra artística de gran repercusión puede proyectar la imagen de un destino ante millones de personas con una inversión publicitaria relativamente reducida. Sin embargo, el verdadero reto comienza cuando llegan los visitantes.

La permanencia del atractivo turístico depende de factores mucho más amplios que la popularidad de una película o un videoclip. La calidad de las infraestructuras, la oferta de alojamiento y restauración, la conservación del entorno, la profesionalización del sector y la atención al visitante son elementos determinantes para convertir el interés inicial en un flujo sostenido de turistas.

A ello se suma la capacidad de cada destino para poner en valor su patrimonio cultural y construir un relato propio que enriquezca la experiencia del viajero. Esta combinación entre promoción cultural e inversión estratégica explica el éxito alcanzado por provincias como Ninh Binh y otras localidades vietnamitas.

La experiencia demuestra que las producciones cinematográficas y musicales pueden convertirse en un poderoso catalizador del turismo, pero solo generan beneficios duraderos cuando forman parte de una estrategia de desarrollo integral. Sin planificación, infraestructuras adecuadas y servicios de calidad, el interés despertado por una obra artística termina desvaneciéndose al mismo ritmo que el fenómeno mediático que la originó./.

VNA
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