Premier vietnamita ordena medidas urgentes tras el grave accidente acuático en Phu Quoc

Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió hoy un despacho oficial en el que ordena la adopción urgente de medidas para hacer frente a las consecuencias del accidente de transporte acuático de especial gravedad ocurrido en la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.



El despacho fue dirigido a los ministros de Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Construcción, así como al presidente del Comité Popular de la provincia de An Giang.



Según el documento, alrededor de las 13:00 horas del 11 de julio de 2026, una embarcación turística con matrícula AG-26751 volcó mientras navegaba a unos 200 metros de la isla Hon May Rut, en An Thoi.



La lancha transportaba a 32 turistas de nacionalidad india y tres tripulantes - el capitán, un mecánico y un empleado de servicio - en su trayecto de regreso desde Hon May Rut hacia el puerto de An Thoi.



Hasta las 15:00 horas del mismo día, el accidente había dejado 15 personas fallecidas.



Tras recibir la información sobre el siniestro, el Primer Ministro expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas mortales y transmitió su solidaridad a los heridos.



Asimismo, ordenó a los ministerios de Seguridad Pública y de Construcción, a las autoridades de la provincia de An Giang y a las fuerzas policiales, sanitarias, de guardacostas y de guardia fronteriza desplazarse de inmediato al lugar para coordinar las labores de rescate y atención a las víctimas.



Con el fin de atender oportunamente las consecuencias del accidente y prevenir hechos similares, el jefe del Gobierno instruyó al presidente del Comité Popular de An Giang a movilizar todos los recursos médicos y sanitarios necesarios para atender a los heridos, reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales de residentes y turistas, y organizar visitas de condolencia y apoyo a las familias de las víctimas.



Asimismo, deberá presidir directamente las reuniones con los organismos y fuerzas competentes para evaluar las causas del accidente, identificar posibles deficiencias en la gestión y aplicar las medidas correctivas correspondientes. También deberá esclarecer con urgencia tanto las causas directas como las indirectas del siniestro, con el fin de fortalecer las campañas de sensibilización y las medidas preventivas en el futuro.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública ordenó a la Policía de la provincia de An Giang y a las unidades competentes acelerar la investigación para determinar las causas del accidente y aplicar estrictamente la legislación vigente contra las organizaciones o personas responsables de las infracciones que hayan provocado este grave siniestro.



El Ministerio de Construcción deberá revisar de manera urgente las condiciones de seguridad del transporte por vías navegables interiores y marítimas en la zona del accidente y en otras áreas con características similares. Además, reforzará la supervisión del transporte de pasajeros por vía acuática, verificando el cumplimiento de las normas sobre seguridad de las embarcaciones, equipos de salvamento y rescate, condiciones de los operadores y procedimientos de embarque y desembarque de pasajeros, con el propósito de corregir cualquier deficiencia y prevenir accidentes similares.



Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará estrechamente con la Embajada de la India en Vietnam y los organismos competentes para llevar a cabo las labores consulares, brindar protección a los ciudadanos indios afectados y atender los asuntos relacionados con las víctimas./.

VNA