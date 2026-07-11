Misión cumplida de rescatistas vietnamitas tras devastador terremoto en Venezuela



Hanoi (VNA) - El contingente de búsqueda y salvamento del Ejército Popular de Vietnam regresó hoy a su Patria tras completar una compleja misión humanitaria de 10 días en el epicentro del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.



A su arribo al Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en esta capital, los efectivos compartieron las vivencias de una operación marcada por el rigor climático, el peligro de las réplicas y un alto sentido de responsabilidad internacional, consolidando con acciones el prestigio de la nación en la asistencia ante desastres globales.



El jefe de la delegación y subdirector del Departamento de Rescate y Salvamento del Estado Mayor General, mayor general Pham Van Ty, quien lideró previamente misiones similares en Turquía (2023) y Myanmar (2025), calificó este despliegue como el más exigente de su carrera debido a las extremas condiciones del terreno.



El subdirector del Departamento de Rescate y Salvamento del Estado Mayor General, mayor general Pham Van Ty, ante la prensa. (Foto: VNA)



El intenso calor aceleró la descomposición de los cuerpos sepultados bajo los escombros, obligando a los soldados a utilizar múltiples mascarillas impregnadas con aceites balsámicos y a rotar turnos de 10 a 15 minutos en estructuras colapsadas con riesgo inminente de derrumbe.



Pese a los desafíos técnicos, la brigada vietnamita operó ininterrumpidamente dividida en frentes de búsqueda que ganaron el respeto y la profunda gratitud de las autoridades locales y la población civil, inicialmente escéptica sobre el acceso a áreas consideradas intransitables por otros equipos internacionales.



Antes de emprender el retorno, el contingente transfirió al Gobierno venezolano todo el equipamiento operativo, suministros médicos, herramientas y campamentos especializados utilizables para apoyar la subsistencia de las familias que perdieron sus viviendas en la urbanización Playa Grande y zonas adyacentes.



Por su parte, los oficiales técnicos del cuerpo de sanidad militar y los adiestradores de la Escuela Secundaria 24 del Comando de la Guardia Fronteriza, cuya unidad de caninos de búsqueda recibió el reconocimiento explícito de la presidencia encargada de Venezuela, coincidieron en que la experiencia aporta valiosas lecciones para la preparación de futuras fuerzas de paz.



Los testimonios recogidos en el aeródromo destacaron que cada rescatista actuó como un embajador cultural de Vietnam, demostrando disciplina y empatía en una de las campañas humanitarias transcontinentales más profundas de la historia militar reciente del país./.