Singapur reafirma su liderazgo como principal centro marítimo del mundo

Singapur (VNA) - Singapur se mantiene, por decimotercer año consecutivo, como el principal centro marítimo del mundo al encabezar el Índice de Desarrollo de los Centros Internacionales de Transporte Marítimo (ISCDI), elaborado conjuntamente por Baltic Exchange, con sede en Londres, y la agencia china Xinhua.



El índice evalúa de forma integral a los principales centros marítimos internacionales en función de la infraestructura portuaria, los servicios especializados y el entorno empresarial.



En un comunicado publicado este 10 de julio, Baltic Exchange destacó que el liderazgo de Singapur responde a su ubicación estratégica y a la solidez de su ecosistema marítimo, que abarca servicios financieros, de seguros y jurídicos, además de su papel en el impulso de los combustibles alternativos y la innovación tecnológica.



Por su parte, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) señaló que este reconocimiento refleja el firme compromiso y el esfuerzo conjunto de los actores del sector y de la comunidad marítima.



Según datos de la MPA, el Puerto de Singapur movilizó el año pasado un récord de 44,66 millones de TEU (contenedores equivalentes a veinte pies). Asimismo, mantuvo su posición como el mayor centro mundial de abastecimiento de combustible para buques, con un suministro histórico de 56,77 millones de toneladas de combustible marino, incluido un volumen cada vez mayor de combustibles alternativos.



Shanghái (China) se situó en el segundo puesto del ranking, la mejor clasificación alcanzada por la ciudad portuaria desde la creación del ISCDI en 2014. De acuerdo con Baltic Exchange, este resultado no solo refleja el elevado volumen de carga gestionado por su puerto, sino también la fortaleza de un ecosistema marítimo diversificado que reúne a navieras, instituciones financieras, aseguradoras, despachos jurídicos, corredores marítimos, astilleros y proveedores de tecnología.



La continua inversión en innovación digital, el desarrollo de puertos verdes y la mejora de los servicios marítimos han reforzado aún más la competitividad internacional de Shanghái.



En la actualidad, China cuenta con siete centros marítimos entre los 20 más importantes del mundo./.

VNA