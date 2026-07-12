Vietnam expresa condolencia a India por accidente de lancha turística

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung expresaron sus condolencias a la India por el accidente de una lancha turística ocurrido el 11 de julio en la provincia de An Giang, que dejó numerosas víctimas entre turistas indios debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Los mensajes de pésame están dirigidos a la presidenta de la India, Droupadi Murmu, y al jefe del Gobierno de ese país, Narendra Modi.

En sus mensajes, los máximos dirigentes de Vietnam, en nombre del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo vietnamitas, expresaron sus más sinceras condolencias al Estado y al pueblo de la India, especialmente a las familias de las víctimas.

Afirmaron que las autoridades vietnamitas han desplegado y continúan implementando de manera urgente las labores de búsqueda y rescate, la atención médica a los heridos, el apoyo a las familias de las víctimas y una estrecha coordinación con la parte india para abordar las consecuencias del accidente y al mismo tiempo realizar investigaciones determinar la causa.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Lê Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar./.

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