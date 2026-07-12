Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

En medio del bosque de uso especial de la comuna de Ta Xua, provincia vietnamita de Son La, el camino hacia la aldea de Lang Sang es tan estrecho que en muchos tramos solo cabe una motocicleta. Sin embargo, cada noche, el lugar se llena con el eco del deletreo de las mujeres de la etnia minoritaria Mong que aprenden a leer y escribir por primera vez. Desde hace varios años, esta aula mantiene sus luces encendidas con regularidad para abrir una esperanza de cambio a quienes antes pasaban el año entero con la azada en el campo sin haber tomado jamás un lápiz.