Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

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Son La: Una clase de alfabetización muy especial en el corazón del bosque de Ta Xua
En medio del bosque de uso especial de la comuna de Ta Xua, provincia vietnamita de Son La, el camino hacia la aldea de Lang Sang es tan estrecho que en muchos tramos solo cabe una motocicleta. Sin embargo, cada noche, el lugar se llena con el eco del deletreo de las mujeres de la etnia minoritaria Mong que aprenden a leer y escribir por primera vez. Desde hace varios años, esta aula mantiene sus luces encendidas con regularidad para abrir una esperanza de cambio a quienes antes pasaban el año entero con la azada en el campo sin haber tomado jamás un lápiz.
El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026
El Índice de Gestores de Compras (PMI) de la industria manufacturera vietnamita, elaborado por S&P Global, se situó en 51,8 puntos en junio de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos (el cual separa la expansión de la contracción), el indicador confirma una mejora sostenida de las condiciones de negocio en comparación con el mes anterior.
Aldeas de turismo comunitario: experiencias sostenibles en plena naturaleza de Vietnam
En los últimos años, el turismo comunitario se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los viajeros que buscan conectar con la naturaleza, descubrir las culturas locales y apostar por un modelo de viaje más sostenible. Lejos de desarrollar grandes complejos turísticos, numerosas aldeas vietnamitas han construido su oferta a partir de sus propios recursos: paisajes naturales, oficios tradicionales, arquitectura autóctona y el patrimonio cultural de sus habitantes.
Un siglo de café de Khe Sanh: la tierra roja que da vida al prestigioso arábica vietnamita
Khe Sanh, en la provincia vietnamita de Quang Tri, celebra un siglo de historia cafetalera. Su tierra roja basáltica y clima favorable han creado el sabor distintivo del arábica de Khe Sanh, una de las marcas cafeteras reconocidas de Vietnam.
Confianza empresarial en Vietnam se recupera con fuerza
La confianza empresarial en Vietnam se está recuperando con fuerza a pesar de un entorno operativo desafiante, caracterizado por el aumento de los costos y la creciente incertidumbre mundial, incluidas las prolongadas tensiones geopolíticas y las presiones relacionadas con el comercio internacional.
ACTUALIDAD: Vietnam registra un sólido crecimiento económico en primer semestre
Vietnam registró un sólido crecimiento económico en el primer semestre de 2026, con un aumento del PIB del 8,18%, un comercio exterior superior a los 549 mil millones de dólares y un récord de inversión extranjera directa ejecutada en los últimos cinco años.
Desfile de trajes tradicionales vietnamitas en Hue 2026
El Centro de Conservación de Reliquias de la Ciudadela Imperial de Hue, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Phu Xuan y el Grupo del Proyecto “Desfile de Cien Flores”, organizó el 4 de julio un recorrido de desfile de trajes tradicionales bajo el tema “Convergencia de Estilos Vietnamitas”.
Hanoi ofrece apoyo financiero para el tratamiento de la miopía
El Consejo Popular de Hanoi, mandato XVII (2026-2031), adoptó el 2 de junio de 2026, en su tercera sesión temática una resolución que estipula las políticas de apoyo al bienestar social para los residentes municipales.
Rescatistas vietnamitas reciben la medalla "Héroe de Venezuela"
El equipo de rescate y ayuda humanitaria de Vietnam fue condecorado con la medalla de primera clase "Héroe de Venezuela", una de las más altas distinciones otorgadas por el Gobierno venezolano, en reconocimiento a su valentía y labor humanitaria tras los devastadores terremotos que afectaron al país latinoamericano.
Singular iglesia de piedra de Da Tong, un atractivo de la zona montañosa de Dam Rong en Lam Dong
Construida íntegramente en piedra, la iglesia de Da Tong, situada en la zona montañosa de Dam Rong, provincia de Lam Dong, destaca por su singular arquitectura, que combina elementos de las tradicionales casas comunales de los grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental. La obra se ha convertido en un atractivo destino tanto para visitantes como para la población local.
La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo
El XIV Congreso Nacional del Partido ha marcado el inicio de una nueva etapa de desarrollo para Vietnam, con objetivos especialmente ambiciosos: alcanzar un crecimiento rápido y sostenible, impulsar el dominio de la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación, acelerar la transformación digital y elevar la calidad de los recursos humanos.
Vietnam busca garantizar seguridad de los niños en el entorno digital
En el contexto del rápido y explosivo desarrollo de la tecnología, especialmente con la aparición de la inteligencia artificial (IA), la labor de controlar y abordar las conductas que vulneran los derechos de los niños en el entorno digital se ha vuelto cada vez más compleja y desafiante. El establecimiento de un marco de protección para los niños en el ciberespacio se ha convertido en una necesidad urgente, con el fin de sentar una base sólida que permita a las futuras generaciones de ciudadanos desarrollarse de manera segura.
Hue impulsa la conservación y el ecoturismo en el Parque Nacional Bach Ma
El Parque Nacional Bach Ma, situado en la comuna de Phu Loc, en la ciudad de Hue, es uno de los espacios naturales más privilegiados de Indochina gracias a la excepcional riqueza de sus paisajes, su clima y su singular ecosistema.
Prensa francesa elogia a Vietnam como una joya del Sudeste Asiático
El diario francés La Voix du Nord elogia a Vietnam como una joya del Sudeste Asiático por sus paisajes, patrimonio, gastronomía y hospitalidad.
Templo Huyen Khong: una singular fusión arquitectónica en la antigua capital imperial de Hue
Ubicado en el barrio de Kim Long, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Hue, el templo Huyen Khong es uno de los destinos más destacados de la antigua capital imperial. Restaurado en 1978, se ha consolidado como un importante atractivo de turismo espiritual gracias a su singular arquitectura, que fusiona influencias de Japón e India con la esencia de la cultura vietnamita y los refinados rasgos de la arquitectura palaciega de Hue.
PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año
La situación socioeconómica de Vietnam durante los primeros seis meses de 2026 registró resultados positivos en la mayoría de los sectores y ámbitos. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18 % en comparación con el mismo período de 2025, frente al 7,63 % alcanzado en el primer semestre del año anterior.
Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano
Bajo el intenso calor del verano, los salineros de los campos de sal de Chau Ha, en la comuna de Mai Phu, provincia de Ha Tinh, trabajan sin descanso desde primeras horas de la mañana hasta el atardecer para obtener sal blanca de gran pureza. La producción de sal requiere precisión en cada etapa del proceso, pero también supone una labor ardua, marcada por las altas temperaturas, los bajos ingresos y el desafío de preservar un oficio tradicional que poco a poco va desapareciendo.
Vietnam impulsa desarrollo de Hanoi como centro de innovación, tecnología y finanzas hacia 2030
El Gobierno de Vietnam aprobó un programa de acción para convertir a Hanói en un centro de ciencia, tecnología, innovación, finanzas y servicios de alto valor, promoviendo la economía digital, verde y creativa de cara a 2030.
El pueblo Khmer preserva y transmite su rico patrimonio cultural
Pese al ritmo de la vida moderna, el pueblo Khmer mantiene vivas sus tradiciones culturales, transmitidas de generación en generación.
Hanoi desarrolla estructura de clústeres urbanos multicapa, multinivel, multipolares y multicéntricos
El Gobierno emitió la Resolución n.º 158/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para la implementación de la Resolución n.º 02-NQ/TW del Buró Político, de fecha 17 de marzo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Hanoi en la nueva era. El objetivo del Programa es construir y desarrollar la capital con las personas como centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo; la calidad de vida y la felicidad de la población como medida; y la innovación, la transformación verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular como fuerza motriz central para promover un crecimiento rápido y sostenible y mejorar la competitividad de la capital de Hanói en la nueva era.