Vietnam y Filipinas fortalecen su asociación estratégica reforzada

Hanoi (VNA)- Sobre la base de los 50 años de las relaciones de amistad y la asociación estratégica reforzada, los nexos entre Vietnam y Filipinas están entrando en una nueva fase de desarrollo con niveles cada vez mayores de cohesión y confianza estratégica, lo que aporta seguridad, prosperidad y felicidad a los pueblos y contribuye positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y mundo, evaluó el embajador vietnamita en Manila, Lai Thai Binh.



*Medio siglo de cooperación integral y sostenible



En las últimas cinco décadas, las relaciones Vietnam-Filipinas se han desarrollado continuamente en muchos ámbitos, especialmente tras el hecho de que los dos países elevaron sus nexos bilaterales a la asociación estratégica en noviembre de 2015.



Se trata de un hito significativo, que sentó las bases para promover una cooperación integral entre las partes en la nueva etapa. En los últimos años, la relación entre los países ha mantenido un ritmo de desarrollo positivo, sobre todo el aumento de la confianza política, la ampliación de la colaboración económica y la mejora de la coordinación en asuntos regionales e internacionales.



Ambas partes han mantenido el intercambio de visitas y contactos regulares de alto nivel, entre otros.



Los países elevaron oficialmente sus relaciones a la asociación estratégica reforzada durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas del 31 de mayo a 1 de junio pasado.



Esto reafirma la firme voluntad política de ambos países y abre oportunidades para una cooperación más profunda y sustantiva. Hasta la fecha, Vietnam sigue siendo el único país de la ASEAN al contar con una asociación estratégica reforzada con Filipinas.

Turistas filipinos toman fotos en la Catedral de Hanoi (2023). (Foto: VNA)





En la ocasión, los dirigentes acordaron coordinarse en el desarrollo de un Programa de Acción para implementar el marco de las nuevas relaciones en el próximo período; además, abogaron por incrementar la confianza política y consolidar una base estratégica sólida para los lazos bilaterales a través del aumento del intercambio de contactos y delegaciones de alto nivel, la promoción de los mecanismos de colaboración y el fortalecimiento de la coordinación entre ramas y localidades de los dos países.



Asimismo, coincidieron en impulsar una cooperación sustantiva en materia de seguridad y defensa y asuntos marítimos, así como en lograr los 10 mil millones de dólares por el concepto del intercambio comercial bilateral según la dirección equilibrada, entre otros.



*La cooperación económica y comercial se considera un pilar clave en las relaciones



En los últimos 50 años, la cooperación económica y comercial ha sido sistemáticamente un pilar fundamental, que refleja las necesidades de desarrollo de ambos países y contribuye de forma práctica a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.



Filipinas es actualmente uno de los mercados importantes de Vietnam en la ASEAN, particularmente en los sectores agrícola y alimentario.



La nación indochina constituye un importante proveedor de arroz para Filipinas, lo que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria de ese país y, al mismo tiempo, crea un mercado estable para los productos agrícolas vietnamitas.



En la actualidad, Vietnam es el undécimo socio comercial más importante de Filipinas. En los primeros cinco meses de 2026, la transacción mercantil bilateral llegó a tres mil 740 millones de dólares, cifra que se espera alcanzar los 10 mil millones de dólares en el futuro cercano.



Por otro lado, el intercambio popular y la cooperación en términos de educación, cultura y turismo entre los dos países se han desarrollado cada día más sólidos.



*Llevar la asociación estratégica reforzada entre Vietnam y Filipinas a un nivel más profundo, efectiva y sustancial



El 2026 tiene una importancia especial, que marca el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2026) y el año en que Filipinas asume el papel presidencial de la ASEAN.



Vietnam afirma que siempre concede gran importancia y quiere desarrollar la asociación estratégica reforzada con Filipinas a un nivel nuevo, más profundo e integral.



Para garantizar que la asociación estratégica reforzada entre ambas naciones avance de manera constante hacia una nueva fase de desarrollo más integral y sustantiva, el embajador Lai Thai Binh dijo que en el próximo período, resulta necesario continuar manteniendo y fortaleciendo la frecuencia de los intercambios a todos los niveles e impulsar efectivamente los mecanismos de diálogo existentes.



De este modo, mejoran el entendimiento mutuo, fortalecen la confianza estratégica y promueven una cooperación sustantiva y a largo plazo en medio de acontecimientos impredecibles en la situación internacional y regional, comentó.



Gracias al inmenso potencial de dos de las economías de mayor crecimiento de la región y a su alto grado de complementariedad, Vietnam y Filipinas tienen un amplio especio para impulsar el comercio y la inversión, subrayó.



Por lo tanto, en el futuro, deben seguir coordinándose para mejorar las políticas de facilitación del comercio, expandir los mercados, fortalecer la promoción de inversiones y la conectividad empresarial, recomendó.



Al mismo tiempo, buscan aprovechar el Memorando de Cooperación sobre Ciencia, Tecnología y Transformación Digital firmado recientemente para impulsar con fuerza las economías digital y verde, nuevos motores de crecimiento para ambas naciones.



Además de la cooperación agrícola tradicional, también necesitan centrarse en la agricultura inteligente y la acuicultura adaptada al cambio climático, una necesidad común y urgente para las naciones costeras, consideró.



En lo que respecta al intercambio popular, además de la implementación efectiva del Programa de Cooperación Turística para el período 2026-2029 y los programas de colaboración cultural firmados, en el futuro ambas partes deberán promover conexiones directas entre localidades, organizaciones de amistad e instituciones educativas, concluyó./.