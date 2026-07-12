Cultura-Deporte

Equipo portugués se proclama campeón del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang

El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 concluyó anoche tras más de un mes de espectáculos que iluminaron las noches sobre el río Han.

El Comité Organizador otorga el trofeo del campeonato DIFF 2026 al equipo portugués. (Fuente: VNA)
El Comité Organizador otorga el trofeo del campeonato DIFF 2026 al equipo portugués. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA).– El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 concluyó anoche tras más de un mes de espectáculos que iluminaron las noches sobre el río Han.

Gracias a una actuación aclamada tanto por el jurado como por el público, el equipo portugués Macedos Pirotecnia se alzó con el campeonato del certamen y recibió un premio de 20.000 dólares. El conjunto chino Jiangxi Yangfeng Art Display obtuvo el subcampeonato y un premio de 10.000 dólares.

Macedos Pirotecnia demostró por qué figura entre las compañías pirotécnicas más prestigiosas de Europa. Continuando la narrativa presentada en la ronda clasificatoria, el equipo portugués retrató una Da Nang donde confluyen la naturaleza, la cultura y la innovación.

Su dominio del arte de contar historias mediante los fuegos artificiales quedó reflejado en una sucesión de escenas cargadas de emoción, perfectamente sincronizadas con la música. Cascadas de luz, cometas, esferas luminosas, velas pirotécnicas y numerosos efectos especiales se combinaron para ofrecer un espectáculo visual que cautivó al público de principio a fin.

Con tres finales consecutivas del DIFF en su historial, el equipo chino Jiangxi Yangfeng Art Display un espectáculo de gran nivel artístico. Su propuesta, acompañada por tres canciones vietnamitas, llevó al público a recorrer una imagen moderna y dinámica de Da Nang mediante una combinación de música, luz y fuegos artificiales.

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El espectáculo de fuegos artificiales del equipo portugués. (Fuente: VNA)

Las continuas transiciones, los lanzamientos en múltiples niveles y las figuras inspiradas en los emblemáticos puentes de la ciudad dieron vida al tema de esta edición, "Horizontes conectados", transmitiendo un mensaje de unión y cooperación que conquistó a los espectadores.

Durante la ceremonia también se entregaron los premios especiales del festival. Italia recibió el Premio a la Creatividad por una actuación innovadora en la fase clasificatoria; Japón obtuvo el Premio Promesa gracias a la precisión y calidad técnica de su presentación, mientras que el equipo de Da Nang-Vietnam fue distinguido con el galardón al Favorito del Público. Cada uno de estos premios estuvo dotado con 5.000 dólares.

La final congregó a decenas de miles de espectadores en las gradas instaladas junto al río Han, mientras que miles de residentes y turistas nacionales e internacionales llenaron las calles, puentes y embarcaciones para contemplar el espectáculo.

"Las actuaciones de ambos equipos fueron realmente impresionantes. Nos casaremos a finales de este año y esta será uno de los recuerdos más románticos de nuestra etapa de noviazgo", expresó Luc Minh Khoi, visitante procedente de la provincia norteña de Lang Son.

La turista británica Aundrey Thompson, que asistía por primera vez al DIFF, aseguró que la experiencia había superado todas sus expectativas.

"Es uno de los festivales más fascinantes del mundo. Sin duda volveré con mi familia y mis amigos para disfrutarlo nuevamente", afirmó.

Antes de la final, las cinco noches clasificatorias atrajeron más de 557.000 visitantes alojados, un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior. Cada jornada recibió más de 100.000 turistas, alcanzando un máximo de 117.400 durante la quinta noche, celebrada el 27 de junio.

Según Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang y jefa del comité organizador del DIFF 2026, esta edición llevó al público a recorrer distintas emociones a través de cinco temáticas: Naturaleza, Patrimonio, Cultura, Innovación y Visión.

La funcionaria destacó que cada espectáculo fue mucho más que una competición técnica y artística, al convertirse en un espacio de encuentro entre culturas y en un vehículo para transmitir mensajes de paz, creatividad, cooperación y desarrollo mediante el lenguaje de la luz.

Añadió que, con cada nueva edición, el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang consolida su prestigio internacional y fortalece la posición de la ciudad como uno de los principales destinos de eventos y festivales de Asia./.

VNA
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