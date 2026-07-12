Vietnam reafirma su compromiso de cumplir de buena fe la UNCLOS

Vietnam (VNA)- Vietnam reiteró hoy constante posición de resolver las disputas marítimas por medios pacíficos y reafirmó que cumple de buena fe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Al responder a una pregunta de la prensa sobre la postura de Vietnam con motivo del décimo aniversario del laudo emitido por el Tribunal Arbitral constituido conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 en el caso entre Filipinas y China, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, reafirmó la posición coherente de Hanoi respecto a la solución de las controversias en el mar.

La funcionaria subrayó que Vietnam mantiene de manera clara y constante que las disputas marítimas deben resolverse mediante medios pacíficos, respetando los procesos diplomáticos y jurídicos, sin recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza y en plena conformidad con el derecho internacional, especialmente con la UNCLOS de 1982.

Destacó que su país apoya la resolución de las controversias relativas a la interpretación y aplicación de la Convención de acuerdo con los mecanismos previstos en ese instrumento internacional.

La UNCLOS de 1982 es la única base jurídica que regula de manera integral y exhaustiva el alcance de los derechos que corresponden a los Estados sobre las zonas marítimas.

En su condición de Estado ribereño del Mar del Este y miembro activo de la Convención, Vietnam cumple de buena fe las disposiciones de la UNCLOS y exhorta a todas las partes involucradas a cumplir plenamente las obligaciones jurídicas establecidas en ella, incluidas las relacionadas con la formulación de reclamaciones marítimas y el ejercicio de sus derechos en el mar, respetando al mismo tiempo los derechos que la Convención reconoce a los demás Estados, subrayó.

La portavoz añadió que Vietnam seguirá cooperando y contribuyendo de manera positiva y práctica al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección, la libertad de navegación y sobrevuelo, así como del orden basado en el derecho internacional en el Mar del Este./.

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Đặng Thu Trang