Vietnam e Indonesia cuentan con un amplio margen para profundizar sus lazos

Yakarta (VNA).- Vietnam e Indonesia disponen de un amplio potencial para seguir fortaleciendo su Asociación Estratégica Integral, afirmó el embajador de Vietnam en Indonesia, Ta Van Thong.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), antes de la visita oficial que realizará a Indonesia los días 13 y 14 de julio el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, quien copresidirá la sexta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral, el diplomático señaló que la elevación de los vínculos bilaterales a Asociación Estratégica Integral, en marzo de 2025, marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países del Sudeste Asiático.



Según Van Thong, este avance refleja el creciente nivel de confianza política entre Vietnam e Indonesia, así como el sólido desarrollo de la cooperación bilateral.



Destacó que ambos países cuentan con condiciones favorables para traducir la nueva asociación en resultados concretos, gracias a la sólida base política establecida por el Presidente Ho Chi Minh y el primer presidente de Indonesia, Sukarno, y fortalecida posteriormente mediante los frecuentes intercambios de alto nivel entre las sucesivas generaciones de dirigentes.



En particular, indicó que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Indonesia en marzo de este año imprimió un nuevo impulso a la cooperación bilateral.



El embajador también resaltó el carácter complementario de las dos economías: Indonesia, con más de 280 millones de habitantes, y Vietnam, con una economía dinámica y una población cercana a los 100 millones.



Las comunidades empresariales de ambos países han asumido un papel cada vez más activo mediante importantes proyectos de inversión, entre ellos la planta de fabricación de vehículos eléctricos de VinFast en Indonesia y los proyectos del grupo indonesio Ciputra en Vietnam, precisó.



No obstante, advirtió que la cooperación bilateral también enfrenta desafíos derivados de las incertidumbres geopolíticas y económicas, que han afectado las cadenas mundiales de suministro y el comercio internacional.



Asimismo, señaló que las barreras no arancelarias y las diferencias en los marcos jurídicos continúan dificultando el acceso de las empresas a los respectivos mercados.



Respecto a la visita del canciller Le Hoai Trung y la próxima reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral, Ta Van Thong afirmó que este mecanismo constituye una plataforma clave para materializar la visión estratégica acordada por los máximos dirigentes de ambos países.



Añadió que la reunión permitirá evaluar la implementación del Programa de Acción 2024-2028, eliminar obstáculos e identificar nuevas prioridades de cooperación en el cambiante contexto regional e internacional.



El diplomático destacó además que la visita reviste un significado especial, al coincidir con el 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e Indonesia y el 30.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1995. A su juicio, este hecho refleja la estrecha coordinación entre ambos países para fortalecer el papel central de la ASEAN y contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.



De cara al futuro, Van Thong expresó su confianza en que Vietnam e Indonesia alcanzarán el objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los 18 mil millones de dólares en 2028. El intercambio comercial pasó de alrededor de nueve mil millones de dólares en 2019 a 16,7 mil millones en 2024, lo que demuestra un sólido dinamismo.



Para lograr esa meta, el embajador consideró necesario reforzar la conectividad en materia de transporte e infraestructura, mediante el aumento de los vuelos directos y de las conexiones aéreas entre los principales centros económicos y turísticos de ambos países.



Instó a las dos partes a seguir eliminando las barreras no arancelarias para facilitar las exportaciones de productos clave, como bienes agrícolas, productos acuáticos y artículos de consumo.



En su opinión, grandes proyectos de inversión, entre ellos la planta de vehículos eléctricos de VinFast en Subang y las inversiones indonesias en Vietnam, generarán efectos positivos para las industrias auxiliares y el comercio bilateral.



Más allá de los ámbitos tradicionales de cooperación, el embajador señaló que Vietnam e Indonesia disponen de amplias oportunidades para colaborar en sectores emergentes acordes con las tendencias de desarrollo regional y mundial.



Entre las áreas prioritarias mencionó el ecosistema de vehículos eléctricos, la transición energética y la economía verde, que contribuirán al cumplimiento de los compromisos de neutralidad de carbono de ambos países y reforzarán su participación en las cadenas globales de suministro verde.



También destacó las perspectivas de cooperación en la economía digital, la agricultura de alta tecnología y la industria halal, al considerar que las tecnologías digitales pueden mejorar la productividad y la conectividad empresarial, mientras que la colaboración en el sector halal facilitará un mayor acceso de los productos agrícolas y pesqueros vietnamitas al mercado indonesio y a otros mercados musulmanes.



Asimismo, subrayó el potencial de la cooperación marítima y de la pesca sostenible, especialmente en la acuicultura, la captura y el procesamiento de productos del mar.



El embajador expresó su confianza en que, con el respaldo continuo de los máximos dirigentes y la estrecha coordinación entre ministerios, organismos y empresas de ambos países, la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam e Indonesia seguirá generando resultados cada vez más prácticos y eficaces, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región./.





VNA