Centro financiero internacional de Vietnam suma destacados expertos extranjeros

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El órgano rector del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) anunció recientemente la creación del Equipo Asesor del VIFC-HCMC, integrado por 13 miembros, entre los que se incluyen numerosos expertos nacionales e internacionales que han ocupado puestos importantes en finanzas, inversión y planificación de políticas.



Tran Hoang Ngan, de la delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh, y presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Innovador de la Universidad de Saigon desempeña el papel como jefe de VIFC-HCMC.



El funcionario cuenta con muchos años de experiencia en investigación y consultoría de políticas en los campos de la macroeconomía, las finanzas y la banca, la política monetaria y la mejora de las instituciones económicas.



En especial, Philip Rösler, exviceprimer ministro de Alemania y exdirector ejecutivo del Foro Económico Mundial, se suma con experiencia en cooperación estratégica internacional, activos digitales, financiación de la aviación y conexión de inversores e instituciones financieras.



Por su parte, Marc Knapper, exembajador de Estados Unidos en Vietnam, experto en diplomacia, comercio, inversión, energía, educación y cooperación internacional, también es miembro del conjunto, entre otros.



Según previsiones, el grupo asesor tiene la tarea de apoyar la investigación, brindar asesoramiento político y proponer directrices de desarrollo durante el establecimiento del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh.



Con la participación de diversos expertos y representantes de diversos ámbitos, la entidad aportará perspectivas independientes, experiencia práctica y recomendaciones profesionales, contribuyendo a la investigación, el asesoramiento de políticas, la propuesta de líneas de desarrollo, la identificación de productos prioritarios y el perfeccionamiento de los mecanismos operativos de conformidad con las prácticas internacionales.



La creación de dicho equipo se considera un paso importante para fortalecer la base profesional y mejorar la calidad de la planificación de políticas en el proceso de construcción de un centro financiero internacional de nueva generación en Vietnam.



Mediante mecanismos de consulta periódicos, el VIFC-HCMC aspira a conformar un ecosistema financiero moderno, transparente y altamente interconectado, como aportes a atraer flujos de capital, promover la innovación y mejorar la posición de Vietnam en el panorama financiero regional y mundial./.

VNA