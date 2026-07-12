Turismo

Provincia de Quang Ninh intensifica la promoción turística en el mercado ruso

La provincia norvietnamita de Quang Ninh aspira a convertirse en un destino de referencia para los turistas rusos y fortalecer la cooperación con Rusia en los sectores del turismo, los servicios y la logística.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA).- La provincia norvietnamita de Quang Ninh aspira a convertirse en un destino de referencia para los turistas rusos y fortalecer la cooperación con Rusia en los sectores del turismo, los servicios y la logística.

Ese fue el principal mensaje transmitido durante un programa de promoción turística de Quang Ninh celebrado recientemente en Moscú.

Al presentar las potencialidades de la provincia, Nguyen Chi Thanh, vicepresidente permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam de Quang Ninh, informó que la localidad recibió más de 30 millones de visitantes en 2025, incluidos más de cinco millones de turistas internacionales. En los primeros seis meses de 2026, Quang Ninh acogió cerca de tres millones de visitantes extranjeros, aunque solo algo más de 10 mil procedían de Rusia.

El funcionario subrayó la necesidad de reforzar la cooperación con los socios rusos para atraer a un mayor número de visitantes a la bahía de Ha Long y a otros destinos turísticos de la provincia.

Quang Ninh dispone actualmente de unas mil 500 instalaciones de alojamiento clasificadas de una a cinco estrellas, varios campos de golf, cruceros con estándares internacionales e infraestructuras modernas, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Van Don, un puerto de aguas profundas y una desarrollada red de transporte.

Asimismo, la provincia manifestó su disposición a ofrecer condiciones favorables a las inversiones rusas en los sectores del turismo, los servicios, el ocio, la logística, las altas tecnologías y la inteligencia artificial (IA).

En el evento, el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, destacó la fuerte recuperación de la cooperación turística entre ambos países. En 2025, Vietnam recibió cerca de 700 mil turistas rusos, casi el doble que en 2024. Solo en el primer semestre de 2026, la cifra ya superó los 700 mil visitantes.

Según el diplomático, el restablecimiento de los vuelos directos y chárter, junto con las políticas favorables en materia de visados, ha impulsado significativamente este crecimiento. Actualmente, Rusia expide visados electrónicos a los ciudadanos vietnamitas, mientras que los ciudadanos rusos pueden ingresar a Vietnam sin visado para estancias de hasta 45 días.

Minh Khoi valoró la organización de esta campaña promocional en un momento en que la demanda del mercado ruso por viajar a Vietnam registra un notable crecimiento, así como la activa participación de empresas rusas del sector turístico.

En la ocasión, Quang Ninh transmitió tres mensajes a sus socios rusos: reiteró que siempre da la bienvenida a los turistas de ese país; expresó su interés en fortalecer la cooperación con agencias de viajes y asociaciones turísticas para incrementar el intercambio de visitantes; y reafirmó su disposición a crear condiciones favorables para las inversiones rusas en los sectores del turismo, los servicios y el ocio. En particular, el Aeropuerto Internacional de Van Don está preparado para colaborar en la apertura de rutas aéreas con varias ciudades rusas.

El programa también incluyó la firma de un memorando de entendimiento de cooperación entre empresas de Quang Ninh y agencias de viajes rusas.

Durante esta misión, la delegación de Quang Ninh participó además en actividades de promoción comercial y turística organizadas en Ekaterimburgo en el marco de la Feria Internacional de la Industria INNOPROM 2026, con el objetivo de promover la imagen de la bahía de Ha Long, establecer nuevas alianzas y ampliar las oportunidades para atraer turistas e inversiones procedentes del mercado ruso./.

VNA
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