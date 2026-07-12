Sociedad

Hospital refuerza atención médica a las víctimas del naufragio en Phu Quoc

El Hospital Cho Ray envió especialistas y equipos de cuidados intensivos a Phu Quoc tras el accidente de una lancha turística que dejó 15 fallecidos.

Médicos del Hospital Cho Ray, en colaboración con el Hospital Mat Troi Phu Quoc, brindan tratamiento intensivo a las víctimas del accidente de lancha rápida en Phu Quoc. (Foto: VNA)
Médicos del Hospital Cho Ray, en colaboración con el Hospital Mat Troi Phu Quoc, brindan tratamiento intensivo a las víctimas del accidente de lancha rápida en Phu Quoc. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- En relación con el grave accidente de una lancha turística ocurrido en la zona especial de Phu Quoc, en la provincia de An Giang, el Hospital Cho Ray, de Ciudad Ho Chi Minh, envió esta mañana un equipo médico equipado con diversos equipos de cuidados intensivos para apoyar el tratamiento de las víctimas.

El director del Hospital Cho Ray, Pham Thanh Viet, informó que, tras recibir la noticia del accidente, la tarde del 11 de julio el centro movilizó al equipo de médicos que presta apoyo permanente en el Hospital de Phu Quoc hacia el Hospital Mat Troi Phu Quoc, donde colaboró con el personal sanitario local en las labores de reanimación y atención intensiva de dos pacientes en estado crítico.

Paralelamente, la dirección del hospital organizó consultas médicas especializadas por telemedicina con los equipos de salud de Phu Quoc para definir las mejores estrategias terapéuticas.

A las 5:00 de la mañana del 12 de julio, otro grupo de especialistas en cuidados intensivos y cardiología intervencionista partió en el primer vuelo con destino a Phu Quoc. Los médicos transportaron equipos esenciales para la atención de pacientes críticos, entre ellos una máquina ECMO, dispositivos para extracción de trombos, balones recubiertos con fármacos para intervenciones coronarias, respiradores mecánicos y antibióticos.

Asimismo, el nosocomio coordinó con el Hospital de Kien Giang el envío de sangre y otros insumos médicos necesarios a la isla. Se prevé que el hospital reciba los cuerpos de diez de las víctimas mortales de este accidente de especial gravedad.

En cuanto al estado de salud de los dos pacientes ingresados en el Hospital Mat Troi Phu Quoc, uno de ellos, un hombre nacido en 1987, permanece consciente, responde a estímulos y presenta signos vitales estables, aunque continúa requiriendo apoyo respiratorio mediante oxígeno administrado por cánula nasal.

El segundo paciente sigue en estado de coma, con hipotensión, y permanece intubado y conectado a ventilación mecánica. Los médicos han diagnosticado una hemorragia subaracnoidea, fracturas costales, lesiones en el parénquima pulmonar de la base de los pulmones, además de sospechas de lesiones coronarias y del músculo cardíaco provocadas por el traumatismo. También presenta alteraciones de la glucemia y desequilibrios electrolíticos. Su estado continúa siendo crítico y depende de soporte ventilatorio.

A las 13:00 horas del 11 de julio, la lancha turística con matrícula AG 26751, perteneciente a la empresa Ocean Pearl Island, transportaba a 32 turistas, tres tripulantes y un guía turístico desde la isla Hon May Rut hacia el puerto de An Thoi. Cuando la embarcación se encontraba a unos 400 metros de la costa, sufrió un percance y volcó, provocando que todos sus ocupantes cayeran al mar.

A las 15:30 horas del mismo día, todas las personas afectadas habían sido rescatadas y 17 de ellas fueron trasladadas a hospitales de Phu Quoc. El balance del accidente asciende a 21 supervivientes y 15 fallecidos./.

VNA
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