Sociedad

Avances de administración pública en zonas montañosas desfavorecidas de Vietnam

La provincia norvietnamita de Cao Bang fortalece la reforma administrativa y la transformación digital tras un año del modelo de administración local de dos niveles.

La gente acude a completar trámites administrativos en la comuna fronteriza de Truong Ha. (Fuente: VNA)
La gente acude a completar trámites administrativos en la comuna fronteriza de Truong Ha. (Fuente: VNA)

Cao Bang, Vietnam (VNA) - Tras un año de aplicación del modelo administrativo local de dos niveles, la provincia norvietnamita de Cao Bang ha mejorado gradualmente la calidad de los servicios administrativos, contribuyendo a acercar el gobierno a la población e impulsar el desarrollo socioeconómico en las zonas remotas, montañosas y fronterizas.

Como provincia montañosa con una importante población de minorías étnicas que habita en áreas de difícil acceso, Cao Bang enfrenta numerosos desafíos relacionados con la infraestructura digital y el nivel de alfabetización tecnológica.

Para superarlos, los funcionarios de la administración pública han orientado directamente a los ciudadanos en el uso de los servicios públicos en línea, contribuyendo a desarrollar gradualmente sus competencias y hábitos digitales.

Luong Hong Thai, residente de la comuna de Truong Ha próximo a cumplir 70 años, comentó que al principio tuvo dificultades para realizar en línea los trámites relacionados con la tierra, pero manifestó su disposición a aprender de los funcionarios y de sus familiares para adaptarse al proceso de transformación digital.

Según Ly Van Truong, especialista del Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Hoa An, el principal obstáculo en las zonas montañosas no es solo la infraestructura, sino también el desconocimiento de conceptos como la identificación electrónica, los expedientes digitales o los servicios públicos en línea. Como integrante de la etnia Mong, suele desplazarse a las aldeas para orientar a los habitantes en su propia lengua, en contribución a estrechar la relación entre las autoridades y la población.

Junto a los resultados obtenidos, los funcionarios locales también afrontan una creciente carga de trabajo, ya que deben tramitar expedientes administrativos, digitalizar documentos, actualizar bases de datos y asistir a los ciudadanos en el uso de los servicios públicos digitales.

Nong Thi Xuan, subdirectora del Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Truong Ha, señaló que el volumen de expedientes aumenta continuamente mientras los funcionarios deben asumir múltiples responsabilidades. No obstante, hasta finales de mayo de 2026, más del 65% de los ciudadanos y empresas de la comuna ya utilizaban los servicios públicos en línea.

La experiencia acumulada demuestra que el modelo de administración local de dos niveles contribuye a construir una administración moderna, mejorar la eficacia de la gestión pública y reforzar la defensa y la seguridad en las zonas fronterizas.

Sin embargo, la provincia aún enfrenta dificultades, entre ellas la escasez de personal a nivel comunal, la falta de sincronización de la infraestructura tecnológica y las limitaciones en el acceso a los servicios digitales en numerosas localidades montañosas.

Durante la conferencia de balance del primer año de implementación del modelo, el presidente del Comité Popular provincial, Le Hai Hoa, subrayó la necesidad de pasar de una etapa de funcionamiento estable a otra centrada en elevar la calidad de la gobernanza, construyendo administraciones comunales profesionales y modernas, con la satisfacción de los ciudadanos y las empresas como principal indicador de desempeño.

Añadió que, junto con el impulso de la transformación digital y la reforma administrativa, las autoridades locales deben actuar de forma proactiva para resolver los asuntos desde su inicio y mejorar la calidad del personal, con el fin de prestar servicios cada vez más eficientes a la población./.

VNA
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