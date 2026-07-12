Detienen al capitán de la lancha turística por el naufragio en Phu Quoc

Hanoi (VNA)- La agencia de investigación de la Policía de la provincia vietnamita de An Giang decidió hoy iniciar el proceso penal y decretar la detención temporal de Nguyen Hong Hai, capitán de la lancha implicada en el naufragio ocurrido en la zona especial de Phu Quoc, que causó la muerte de 15 turistas indios.

Según la investigación preliminar, el sinistro ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 11 de julio, cuando una lancha turística se hundió en aguas de An Thoi, de Phu Quoc, provocando el fallecimiento de 15 ciudadanos de nacionalidad india.

Tras el siniestro, la Dirección de la Policía de la provincia de An Giang ordenó de inmediato a la Agencia de Investigación Policial encabezar las pesquisas, en coordinación con la Policía de la zona especial de Phu Quoc y otras fuerzas competentes.

Las autoridades realizaron la inspección del lugar del accidente, recopilaron pruebas y documentos, y tomaron declaración a las personas relacionadas para esclarecer las causas del naufragio.

Con base en los resultados iniciales de la investigación, la mañana del 12 de julio las autoridades procedieron a la detención temporal de Nguyen Hong Hai (nacido en 1969), por presuntas violaciones de las disposiciones legales relacionadas con el accidente.

La Agencia de Investigación Policial continúa ampliando las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar con rigor cualquier infracción, de conformidad con la legislación vigente./.

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