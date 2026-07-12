Sociedad

Detienen al capitán de la lancha turística por el naufragio en Phu Quoc

La Policía de An Giang detuvo al capitán de la lancha naufragada en Phu Quoc que causó la muerte de 15 turistas indios y abrió una investigación.

Los investigadores trabajan con los miembros de la tripulación involucrados en el incidente del hundimiento de la lancha naufragada en Phu Quoc. (Foto: chinhphu.vn)
Los investigadores trabajan con los miembros de la tripulación involucrados en el incidente del hundimiento de la lancha naufragada en Phu Quoc. (Foto: chinhphu.vn)

Hanoi (VNA)- La agencia de investigación de la Policía de la provincia vietnamita de An Giang decidió hoy iniciar el proceso penal y decretar la detención temporal de Nguyen Hong Hai, capitán de la lancha implicada en el naufragio ocurrido en la zona especial de Phu Quoc, que causó la muerte de 15 turistas indios.

Según la investigación preliminar, el sinistro ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 11 de julio, cuando una lancha turística se hundió en aguas de An Thoi, de Phu Quoc, provocando el fallecimiento de 15 ciudadanos de nacionalidad india.

Tras el siniestro, la Dirección de la Policía de la provincia de An Giang ordenó de inmediato a la Agencia de Investigación Policial encabezar las pesquisas, en coordinación con la Policía de la zona especial de Phu Quoc y otras fuerzas competentes.

Las autoridades realizaron la inspección del lugar del accidente, recopilaron pruebas y documentos, y tomaron declaración a las personas relacionadas para esclarecer las causas del naufragio.

Con base en los resultados iniciales de la investigación, la mañana del 12 de julio las autoridades procedieron a la detención temporal de Nguyen Hong Hai (nacido en 1969), por presuntas violaciones de las disposiciones legales relacionadas con el accidente.

La Agencia de Investigación Policial continúa ampliando las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar con rigor cualquier infracción, de conformidad con la legislación vigente./.

VNA
#naufragio en Phu Quoc #turistas indios #Policía de An Giang
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Las fuerzas competentes están digitalizando la información relacionada con el proceso de recolección de muestras para el examen del forense y la identificación de los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Provincia de Cao Bang acelera identificación de mártires mediante ADN

La provincia de Cao Bang está recolectando muestras biológicas y digitalizando información de 135 tumbas de mártires no identificados en el cementerio de los combatientes caídos de Quang Uyen en la comuna homónima, en aras de facilitar las pruebas de ADN, la comparación de datos y la verificación de identidad.

Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)

Mujeres militares apoyan a casi mil niños huérfanos en Vietnam

Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi prueba modelo de comunas y barrios socialistas

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam para concretar los objetivos de desarrollo de la capital en esta nueva fase, con el fin de construir un gobierno moderno de base que sirva al pueblo, utilizando la calidad de vida, la satisfacción y la felicidad de la población como medida de desarrollo.