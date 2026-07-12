Sociedad

Hanoi apuesta por un siglo de innovación y crecimiento sostenible

Hanoi aprobó un plan maestro con visión a 100 años para consolidarse como un centro regional de innovación, tecnología, finanzas y educación.

Paisaje a lo largo del bulevar Thang Long. (Fuente: VNA)
Paisaje a lo largo del bulevar Thang Long. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Hanoi aprobó recientemente el Plan maestro de la capital con visión a 100 años, que fija el objetivo de convertirse en un centro líder de innovación, finanzas, educación y tecnología en la región, al tiempo que mantiene un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Según el plan, Hanoi aspira a alcanzar un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 11% durante los períodos 2026-2035 y 2036-2045; del 5% entre 2046 y 2065; y del 4,5% entre 2066 y 2085. Después de 2085, la capital prevé consolidarse como una metrópoli próspera, armoniosa, de rica tradición cultural y conectada globalmente, sustentada en una economía del conocimiento y la innovación.

Para alcanzar estos objetivos, la ciudad identifica la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como los principales motores de desarrollo.

El presidente del Grupo FPT, Truong Gia Binh, afirmó que esta orientación está en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo para la nueva era y con el objetivo de construir un modelo moderno de gobernanza urbana.

A su juicio, la experiencia de metrópolis como Tokio y Seúl demuestra que la integración entre el espacio digital y el patrimonio constituye la base para fortalecer la competitividad global. Asimismo, consideró que Hanoi tiene el potencial de convertirse en un centro de innovación de la región Asia-Pacífico para 2045.

Por su parte, el director general de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, valoró positivamente el plan y destacó que convertir a Hanoi en un centro de formación de recursos humanos altamente cualificados mediante el modelo de cooperación entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas constituye una orientación estratégica.

Samsung firmó un memorando de entendimiento con la ciudad para impulsar el desarrollo de talento tecnológico y continuará implementando programas de formación, promoción de la educación STEM y fomento de la innovación, entre ellos el concurso Samsung Solve for Tomorrow, organizado en colaboración con el Centro Nacional de Innovación.

FPT también se comprometió a apoyar esta estrategia mediante dos líneas prioritarias: el desarrollo de recursos humanos digitales y la universalización de las competencias digitales, así como la transformación del barrio de Tay Tuu en un centro de investigación y experimentación de nuevas tecnologías, capaz de atraer a especialistas y empresas de nichos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y el Internet de las Cosas (IoT).

Expertos económicos consideran que, para materializar el Plan maestro de la capital, Hanoi deberá seguir mejorando el entorno de inversión, acelerar la reforma administrativa y movilizar eficazmente recursos procedentes del presupuesto estatal, el sector privado y los inversionistas nacionales y foráneos.

Aunque persisten desafíos derivados de la incertidumbre económica y geopolítica mundial, el rápido avance científico-tecnológico y el atractivo de Vietnam para los flujos internacionales de inversión representan ventajas clave para que Hanoi inaugure un nuevo ciclo de crecimiento y consolide su papel como motor del desarrollo nacional durante las próximas décadas./.

VNA
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