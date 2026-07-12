Movilizan todos los recursos para atender a víctimas del naufragio en Phu Quoc

Hanoi, 12 jul (VNA)- Tras el grave accidente de una lancha turística ocurrido en las aguas de la zona especial de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, las autoridades locales coordinaron de inmediato con las fuerzas competentes para desplegar una amplia operación de búsqueda y rescate, evacuación médica y atención sanitaria a los turistas de nacionalidad india afectados.

Todas las acciones se llevaron a cabo con máxima urgencia para garantizar la atención oportuna de las víctimas.

Al recibir la alerta del siniestro, el Hospital Mat Troi Phu Quoc activó el sistema de "alerta roja hospitalaria", movilizando ambulancias y equipos médicos especializados hacia el lugar del accidente, además de convocar a todo su personal sanitario para participar en las labores de emergencia.

Tras casi dos horas de reanimación intensiva, dos pacientes en estado crítico lograron superar la fase más delicada y fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecen bajo observación. Ambos recuperaron la consciencia y presentan signos vitales estables.

A las 18:15 horas del 11 de julio, el hospital recibió además a otras 15 víctimas conscientes para realizar exámenes clínicos, detectar posibles lesiones y brindar tratamiento de recuperación.

El director del Hospital, el doctor Nguyen Quang Thang, informó que entre los pacientes atendidos había dos casos con insuficiencia respiratoria grave. Uno de ellos ya evolucionó favorablemente y permanece en observación antes de recibir el alta médica. El otro continúa hospitalizado debido a enfermedades preexistentes de consideración.

El centro médico trabaja conjuntamente con el Hospital Cho Ray para ofrecer el tratamiento más adecuado, con la expectativa de que su estado de salud continúe mejorando.

Paralelamente, las autoridades locales avanzan en la asistencia económica a las víctimas y en la coordinación diplomática con las autoridades de la India.

El presidente del Comité Popular de Phu Quoc, Tran Minh Khoa, señaló que los organismos competentes concentran sus esfuerzos en apoyar y atender a las víctimas y sus familiares.

Como medida inicial, el propietario de la embarcación acordó indemnizar con mil dólaresa los familiares de cada persona fallecida y con 500 dólares a cada uno de los heridos. Por su parte, el gobierno local otorgará una ayuda de 26 millones de dongs vietnamitas (aproximadamente mil dólares) por cada víctima mortal.

Asimismo, las autoridades aceleran los trámites relacionados con la investigación, el registro civil y demás procedimientos legales, conforme a la legislación vietnamita, con el objetivo de facilitar a los familiares la pronta repatriación de las víctimas.

​La rápida y coordinada actuación del sector sanitario, las fuerzas de rescate y las autoridades de la provincia de An Giang ha contribuido a agilizar las labores de respuesta y mitigación de las consecuencias del accidente.

Las operaciones de búsqueda y rescate, atención médica y apoyo a las víctimas se desarrollan conforme a la legislación vigente y reflejan el compromiso humanitario y el espíritu de cooperación internacional de Vietnam.

La lista de ciudadanos extranjeros afectados por el accidente figura en el archivo adjunto lista.xlsx



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