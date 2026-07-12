Parque Nacional Cuc Phuong convierte conservación de fauna en motor del ecoturismo sostenible

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – Fiel a su estrategia de convertir la conservación de la naturaleza en la base del desarrollo sostenible, el Parque Nacional Cuc Phuong, en la provincia vietnamita de Ninh Binh, ha consolidado un modelo que integra eficazmente la protección de la biodiversidad con el ecoturismo.

Los ingresos generados por el turismo se reinvierten en el rescate y la rehabilitación de fauna silvestre, así como en el apoyo a los medios de vida de las comunidades de la zona de amortiguamiento, creando un ciclo sostenible de desarrollo.

El parque puso en marcha recientemente un programa de reintroducción de fauna silvestre a gran escala en su zona núcleo, con asistencia técnica del Centro para la Conservación de la Vida Silvestre en Vietnam.

La iniciativa constituye el primer paso de una estrategia destinada a restaurar los eslabones ecológicos degradados y devolver los animales a su hábitat natural, en lugar de limitarse a su rescate y mantenimiento en semicautividad.

Los turistas, especialmente los niños, disfrutan experimentando el ecoturismo responsable y aprendiendo sobre la conservación de la biodiversidad en el bosque de Cuc Phuong. (Fuente: VNA)

Según el plan, unos 60 ejemplares de sica y ciervos sambar serán liberados de forma gradual en el Centro Bong, un área de bosque primario con abundantes recursos hídricos y alimenticios y escasa presencia humana. El parque aplica el método de “liberación gradual”, conforme a estándares internacionales: los animales permanecen entre 30 y 40 días en un recinto de adaptación de unos dos mil metros cuadrados antes de su liberación definitiva. Posteriormente, especialistas y guardabosques supervisan su evolución mediante tecnologías modernas y refuerzan la protección del hábitat para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Representantes del parque señalaron que el programa aportará una base práctica para la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre en Vietnam y contribuirá a convertir a Cuc Phuong en un modelo nacional de rescate, rehabilitación y reintroducción de especies.

A partir de estos logros en conservación, el parque ha desarrollado diversos productos turísticos especializados, como el recorrido “Viaje hacia la recuperación”, las visitas nocturnas de observación de fauna y los recorridos estacionales para contemplar mariposas y luciérnagas. Los ingresos obtenidos se destinan nuevamente a las actividades de conservación y al desarrollo comunitario.

David Miller, visitante australiano, destacó la rigurosidad con la que se organizan estas experiencias, subrayando que todas las actividades respetan estrictamente los protocolos de conservación, desde el mantenimiento de distancias de seguridad hasta la liberación de los animales en su entorno natural.

Según Do Hong Hai, subdirector del Centro de Educación Ambiental y Servicios del parque, Cuc Phuong considera el bosque un “museo vivo” y promueve un turismo ambientalmente responsable. Los recorridos temáticos y la carrera anual de trail incorporan mensajes de conservación, mientras que el número de visitantes, los medios de transporte y el comportamiento de los turistas en las zonas sensibles se regulan estrictamente para minimizar el impacto sobre el ecosistema.

Las autoridades del Departamento de Turismo de la provincia de Ninh Binh consideran que el turismo vinculado a la conservación de la naturaleza registra un crecimiento sostenido y que Cuc Phuong constituye un modelo ejemplar al combinar experiencias de calidad con la sensibilización pública sobre la protección de la biodiversidad. El parque demuestra, además, que la conservación de la naturaleza puede convertirse en un motor del desarrollo económico y de medios de vida sostenibles./.