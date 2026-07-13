Cinco grupos de productos vietnamitas con exportación superior a 10 mil millones de USD

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Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%
Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 14,9 % más que en el mismo período del año anterior, con lo que ya alcanzó casi la mitad de la meta de 25 millones de visitantes extranjeros prevista para este año.
El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026
El Índice de Gestores de Compras (PMI) de la industria manufacturera vietnamita, elaborado por S&P Global, se situó en 51,8 puntos en junio de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos (el cual separa la expansión de la contracción), el indicador confirma una mejora sostenida de las condiciones de negocio en comparación con el mes anterior.
Hanoi ofrece apoyo financiero para el tratamiento de la miopía
El Consejo Popular de Hanoi, mandato XVII (2026-2031), adoptó el 2 de junio de 2026, en su tercera sesión temática una resolución que estipula las políticas de apoyo al bienestar social para los residentes municipales.
PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año
La situación socioeconómica de Vietnam durante los primeros seis meses de 2026 registró resultados positivos en la mayoría de los sectores y ámbitos. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18 % en comparación con el mismo período de 2025, frente al 7,63 % alcanzado en el primer semestre del año anterior.
Vietnam impulsa desarrollo de Hanoi como centro de innovación, tecnología y finanzas hacia 2030
El Gobierno de Vietnam aprobó un programa de acción para convertir a Hanói en un centro de ciencia, tecnología, innovación, finanzas y servicios de alto valor, promoviendo la economía digital, verde y creativa de cara a 2030.
Hanoi desarrolla estructura de clústeres urbanos multicapa, multinivel, multipolares y multicéntricos
El Gobierno emitió la Resolución n.º 158/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para la implementación de la Resolución n.º 02-NQ/TW del Buró Político, de fecha 17 de marzo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Hanoi en la nueva era. El objetivo del Programa es construir y desarrollar la capital con las personas como centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo; la calidad de vida y la felicidad de la población como medida; y la innovación, la transformación verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular como fuerza motriz central para promover un crecimiento rápido y sostenible y mejorar la competitividad de la capital de Hanói en la nueva era.
Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era
El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.
Adultos mayores en Vietnam recibirán chequeo médico gratuito anual desde 2026
A partir de 2026, los adultos mayores en Vietnam recibirán chequeos médicos periódicos al menos una vez al año, y sus historiales clínicos serán gestionados y supervisados conforme a lo establecido en la Decisión N.º 1116/QD-TTg, firmada por el Primer Ministro el 22 de junio de 2026.
Ponen en marcha una campaña para recoger muestras de ADN de familiares de soldados caídos
Lanzaron el 24 de junio una campaña nacional de recolección de muestras de ADN de familiares de mártires no identificados. Esta es una de las actividades que se enmarcan en la "Campaña de 500 días para intensificar la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires".
Dirigente vietnamita destaca papel de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y sus miembros
En su discurso en elXIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó: "Cada dirigente de una unión juvenil debe ser una fuente de inspiración; cada unión juvenil de base, una fuente de confianza; y cada miembro, una fuerza positiva dentro de la comunidad".
Líder partidista: Partido, Estado y pueblo confían plenamente en la juventud vietnamita
El secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, desea que cada joven vietnamita, al salir al mundo, sea una imagen hermosa del país: con confianza en su conocimiento, integridad en su carácter, profundidad en su cultura, responsabilidad hacia la Patria y amabilidad con los amigos internacionales.
Valor global y eterno del Geoparque Mundial de Non Nuoc Cao Bang
El Geoparque Mundial de la UNESCO Non Nuoc Cao Bang posee una historia geológica excepcional de más de 500 millones de años. Reconocido por la UNESCO en 2018 y revalidado en 2026, el sitio ratifica su valor universal excepcional y premia los esfuerzos de la provincia de Cao Bang en la conservación del patrimonio geológico, cultural y natural, junto con el desarrollo de medios de vida sostenibles para las comunidades locales.
Máximo dirigente de Vietnam orienta seis grandes grupos de tareas para próximo período
En el artículo “Por una civilización ecológica, un Vietnam verde y un océano pacífico y sostenible”, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, orienta seis grandes grupos de tareas para el próximo período.
Vietnam impulsa su agenda estratégica de ciencia e innovación
Mediante la Decisión No. 808/QD-TTg, firmada el 8 de mayo de 2026, el Primer Ministro asignó a 10 ministerios y organismos centrales la implementación de 20 tareas estratégicas en materia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tecnológico.
Periodismo de Vietnam: Lealtad, creatividad y responsabilidad en la nueva era
La Feria Nacional de Prensa 2026 se celebra del 19 al 21 de junio de 2026 en la ciudad norteña de Hai Phong, con diversas actividades.
Celebran Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026
El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 tiene lugar oficialmente del 30 de mayo al 11 de julio de 2026 a orillas del Río Han, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y turísticos más destacados de esta ciudad costera.
Llegada de turistas extranjeros a Vietnam supera los 10 millones
Vietnam recibió un total de 10,6 millones de visitantes internacionales durante los primeros cinco meses de 2026, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas.
Inversión de Vietnam en extranjero crece 2,5 veces
La inversión de Vietnam en el extranjero se disparó 2,5 veces interanual en los primeros cinco meses de 2026, reflejando la creciente confianza y expansión internacional de las empresas vietnamitas.
Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires
El Ministerio de Defensa de Vietnam impulsa la campaña de 500 días y noches para la búsqueda e identificación de restos de mártires. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado un total de 1.109 restos (242 en el país, 173 en Laos y 694 en Camboya), además de 2 fosas comunes en la provincia de Tuyen Quang.
IED en Vietnam aumentó un 34,9% en cinco meses de 2026
Según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (Ministerio de Finanzas) recién anunciado el 3 de junio, al 31 de mayo de 2026, el capital registrado de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam alcanzó los 24,81 mil millones de dólares, un aumento del 34,9% respecto al mismo período del año pasado.