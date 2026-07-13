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Cinco grupos de productos vietnamitas con exportación superior a 10 mil millones de USD

En los primeros seis meses de 2026, cinco productos de exportación de Vietnam alcanzaron un valor superior a los 10 mil millones de dólares, representando el 62,6% del valor total de las ventas al exterior. Entre ellos, los productos electrónicos, computadoras y sus componentes lideraron la lista con más de 71,1 millones de dólares.

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