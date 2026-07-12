Vietnam y Francia refuerzan cooperación parlamentaria

París (VNA)- Representantes vietnamitas y franceses acordaron reforzar aún más la cooperación entre los Parlamentos de ambos países, especialmente en el intercambio de delegaciones, experiencias legislativas y de supervisión, y ampliar la cooperación en muchos ámbitos estratégicos, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral bilateral.



Tal información se dio a conocer durante las conversaciones entre el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, Jean-Michel Jacques, y el titular de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, teniente general Le Tan Toi, de visita de trabajo en este país europeo.



En sus palabras, el visitante reiteró que en los últimos tiempos, las dos comisiones han realizado numerosos intercambios de delegaciones y experiencias profesionales, lo que demuestra su determinación de promover una cooperación sustantiva entre las entidades, así como entre los órganos legislativos de los dos países.



Al evaluar la relación entre ambas naciones después de su elevación a la asociación estratégica integral, Tan Toi afirmó que Francia es el primer socio estratégico integral de Vietnam en la Unión Europea (UE) y uno de sus principales socios importantes en el continente viejo.



La cooperación en materias de economía, comercio y de inversión sigue siendo un pilar fundamental de las relaciones bilaterales, destacó. Además, existe un amplio margen para la colaboración en infraestructura estratégica, ciencia y tecnología, industria de defensa, energía, agricultura de alta tecnología y educación y formación, detalló.



Sobre la base de los contenidos debatidos durante la visita de la delegación de la Asamblea Nacional francesa a Vietnam el pasado mes de junio, recomendó que ambas partes se centraran en promover la cooperación en los ámbitos de la seguridad marítima, la energía nuclear con fines pacíficos, el espacio ultraterrestre, la ciencia y la tecnología, la exploración de los fondos marinos, la agricultura y la educación.



Se trata de áreas en las que Francia tiene fortalezas y Vietnam cuenta con necesidades; además, sirven de base para que ambas partes mejoren el intercambio de experiencias para perfeccionar el marco jurídico; promuevan la cooperación sustantiva y contribuyan a concretar el marco de la Asociación Estratégica Integral entre los países, remarcó.



Con el fin de concretar los resultados logrados, la parte vietnamita propuso mantener el mecanismo de intercambio de delegaciones y los contactos regulares; así como aumentar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión en los ámbitos de la defensa, la seguridad, la industria de defensa, la tecnología de doble uso, la seguridad marítima, la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, la gestión de crisis y la respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.



Vietnam también espera que Francia continúe compartiendo su experiencia, apoyando la formación de recursos humanos, transfiriendo conocimientos y conectando empresas e institutos de investigación para implementar programas de cooperación en áreas de fortaleza como la energía nuclear con fines pacíficos, la aviación, el espacio, la industria de defensa y la investigación marina, expresó.



En cuanto a la relación de cooperación entre Vietnam y la UE, el funcionario solicitó a los parlamentarios franceses que sigan apoyando la aplicación efectiva del Acuerdo de Libre Comercio entre las dos partes (EVFTA) y que empujen al Parlamento galo a ratificar pronto el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA).



Asimismo, formuló votos porque animen a la Comisión Europea para que retire pronto la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones de productos acuícolas vietnamitas.



Por su parte, Jean-Michel Jacques valoró positivamente los resultados de su visita a Vietnam el pasado mes e informó que envió una carta al Ministro de Agricultura solicitando que los organismos franceses y de la UE pertinentes prestaran atención y apoyaran el proceso de revisión de la retirada de esa "tarjeta amarilla".



También comunicó que trabajará con el alcalde de la ciudad de Caen, con vistas a impulsar el establecimiento de la relación de hermanamiento entre la urbe vietnamita de Dien Bien Phu y Caen, y a reforzar aún más el acuerdo de cooperación entre el Museo de la Victoria de Dien Bien Phu y el Museo de la Memoria de Caen.



Además, invitó a la parte vietnamita a participar en una conferencia científica sobre los retos marítimos y de navegación que se llevará a cabo el próximo año por la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional de Francia,



En la ocasión, las dos partes acordaron seguir coordinándose para promover los mecanismos de cooperación dentro de las áreas de responsabilidad de las dos comisiones, contribuyendo positivamente a la estrecha cooperación entre los dos órganos legislativos, en particular, y a la asociación estratégica integral entre Vietnam y Francia, en general./.

VNA