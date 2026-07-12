Vietnam refuerza medidas de seguridad en transporte turístico por vías navegables tras accidente en Phu Quoc

​Hanoi (VNA) – El Ministerio de Construcción de Vietnam ordenó reforzar de manera urgente las medidas para garantizar la seguridad del transporte por vías navegables interiores y marítimas, con especial atención a las rutas turísticas hacia Ly Son, Con Dao, Phu Quoc, Cat Ba y la bahía de Ha Long, tras el grave accidente ocurrido el 11 de julio en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.

​La instrucción fue emitida mediante el Despacho Oficial No. 26/CD-BXD, firmado por el viceministro Nguyen Xuan Sang en nombre del titular de la cartera.

​El Ministerio solicitó a la Autoridad Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, el Registro de Vietnam y el Departamento de Construcción de An Giang continuar coordinando con la Guardia Fronteriza, la Guardia Costera, la Policía y las autoridades locales para esclarecer las causas del accidente, atender sus consecuencias, subsanar posibles deficiencias en la gestión estatal, asistir a las víctimas y mantener informado al Ministerio sobre el desarrollo de las investigaciones.

​Asimismo, ordenó revisar e inspeccionar las condiciones de seguridad en la zona donde ocurrió el siniestro y en otras áreas con características similares, reforzar la supervisión del transporte de pasajeros por vía acuática, especialmente en las rutas entre el continente y las islas, y aumentar el control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas transportistas, en particular ante condiciones meteorológicas adversas.

​Las autoridades competentes deberán verificar el estado técnico de las embarcaciones, los equipos de salvamento, las condiciones de los tripulantes y la organización del embarque y desembarque de pasajeros, así como el cumplimiento de las normas sobre registro, inspección técnica, protección ambiental, mantenimiento de las embarcaciones, chalecos salvavidas, dispositivos de identificación automática y dotación de tripulación.

​El Ministerio también exigió intensificar las inspecciones para detectar y sancionar las infracciones relacionadas con la ocupación ilegal de los canales de navegación y revisar la gestión de puertos y embarcaderos, especialmente los destinados al transporte de pasajeros, cruces fluviales y actividades turísticas.

​El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde (hora local) del 11 de julio, a unos 200 metros de la isla Hon May Rut, en la zona marítima de An Thoi, perteneciente a la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. Hasta las 15:00 del mismo día, el siniestro había dejado un saldo de 15 personas fallecidas.

​En cumplimiento del Despacho Oficial No. 47/CD-TTg emitido ese mismo día por el primer ministro sobre la atención a las consecuencias del accidente, el Ministerio de Construcción ordenó la revisión inmediata de las condiciones de seguridad del transporte acuático en la zona afectada y en otras rutas con condiciones similares, con el objetivo de prevenir tragedias semejantes./.

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