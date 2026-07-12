Sociedad

Vietnam refuerza medidas de seguridad en transporte turístico por vías navegables tras accidente en Phu Quoc

El Ministerio de Construcción ordenó reforzar la seguridad del transporte acuático tras el naufragio en Phu Quoc que dejó 15 fallecidos.

​Hanoi (VNA) – El Ministerio de Construcción de Vietnam ordenó reforzar de manera urgente las medidas para garantizar la seguridad del transporte por vías navegables interiores y marítimas, con especial atención a las rutas turísticas hacia Ly Son, Con Dao, Phu Quoc, Cat Ba y la bahía de Ha Long, tras el grave accidente ocurrido el 11 de julio en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.

​La instrucción fue emitida mediante el Despacho Oficial No. 26/CD-BXD, firmado por el viceministro Nguyen Xuan Sang en nombre del titular de la cartera.

​El Ministerio solicitó a la Autoridad Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, el Registro de Vietnam y el Departamento de Construcción de An Giang continuar coordinando con la Guardia Fronteriza, la Guardia Costera, la Policía y las autoridades locales para esclarecer las causas del accidente, atender sus consecuencias, subsanar posibles deficiencias en la gestión estatal, asistir a las víctimas y mantener informado al Ministerio sobre el desarrollo de las investigaciones.

​Asimismo, ordenó revisar e inspeccionar las condiciones de seguridad en la zona donde ocurrió el siniestro y en otras áreas con características similares, reforzar la supervisión del transporte de pasajeros por vía acuática, especialmente en las rutas entre el continente y las islas, y aumentar el control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas transportistas, en particular ante condiciones meteorológicas adversas.

​Las autoridades competentes deberán verificar el estado técnico de las embarcaciones, los equipos de salvamento, las condiciones de los tripulantes y la organización del embarque y desembarque de pasajeros, así como el cumplimiento de las normas sobre registro, inspección técnica, protección ambiental, mantenimiento de las embarcaciones, chalecos salvavidas, dispositivos de identificación automática y dotación de tripulación.

​El Ministerio también exigió intensificar las inspecciones para detectar y sancionar las infracciones relacionadas con la ocupación ilegal de los canales de navegación y revisar la gestión de puertos y embarcaderos, especialmente los destinados al transporte de pasajeros, cruces fluviales y actividades turísticas.

​El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde (hora local) del 11 de julio, a unos 200 metros de la isla Hon May Rut, en la zona marítima de An Thoi, perteneciente a la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. Hasta las 15:00 del mismo día, el siniestro había dejado un saldo de 15 personas fallecidas.

​En cumplimiento del Despacho Oficial No. 47/CD-TTg emitido ese mismo día por el primer ministro sobre la atención a las consecuencias del accidente, el Ministerio de Construcción ordenó la revisión inmediata de las condiciones de seguridad del transporte acuático en la zona afectada y en otras rutas con condiciones similares, con el objetivo de prevenir tragedias semejantes./.

VNA
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