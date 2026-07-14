Dirigente parlamentario pide a Hanoi ajustar su escenario de crecimiento a la realidad

Hanoi (VNA) - El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Do Van Chien, instó a Hanoi a revisar y ajustar con urgencia su escenario de crecimiento económico, eliminar los obstáculos existentes y movilizar al máximo los recursos para alcanzar la meta de crecimiento del 11% o más en 2026.



Durante la quinta sesión del Consejo Popular de Hanoi del mandato XVII, celebrada este 14 de julio, Do Van Chien destacó que las decisiones adoptadas deben traducirse en acciones concretas y resultados efectivos, con el principio de que “lo debatido debe quedar claro, lo decidido debe ejecutarse activamente y lo realizado debe beneficiar al país y al pueblo”.



El dirigente parlamentario afirmó que Hanoi mantiene un papel clave como polo de crecimiento del país, avanzando de un modelo de gestión administrativa hacia una gobernanza orientada al desarrollo. En los primeros seis meses de 2026, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de la capital aumentó un 8,22%, mientras que la ciudad aceleró importantes proyectos de transporte y prevención de inundaciones, garantizó el bienestar social, la defensa y la seguridad, y completó la reorganización del modelo de administración local de dos niveles.



Hanoi también celebró con éxito las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de miembros de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031, con una participación del 99,57%. Tras los comicios, el Consejo Popular municipal consolidó rápidamente su organización para garantizar el funcionamiento estable del nuevo modelo administrativo.



Do Van Chien valoró los avances en la transformación digital del Consejo Popular de Hanoi, especialmente la implementación de un modelo digital, las sesiones sin documentos impresos y la aplicación de inteligencia artificial en la gestión documental y administrativa. Destacó además el sistema de acceso mediante una única cuenta digital, una experiencia que está siendo estudiada por otras localidades.



Asimismo, reconoció la rápida emisión de resoluciones para aplicar la Ley de la Capitalidad de 2026, centradas en resolver dificultades relacionadas con la planificación, el capital, las compensaciones y la reubicación de población, así como en impulsar proyectos estratégicos y captar recursos para el desarrollo.



Para cumplir el objetivo de crecimiento anual del 11% o más, el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional pidió a Hanoi actuar con mayor determinación en los últimos meses del año, vincular la responsabilidad de los dirigentes con los resultados concretos y tomar el desempeño económico, la recaudación presupuestaria, el avance de proyectos y el desembolso de inversiones como criterios de evaluación.



En materia de supervisión, Do Van Chien propuso que el Consejo Popular de Hanoi y los órganos similares de comunas y barrios pasen de un modelo basado principalmente en documentos y equipos de inspección a una supervisión sustentada en datos, capaz de detectar tempranamente problemas y seguir hasta el final el cumplimiento de las recomendaciones.

El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Do Van Chien, en la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, la presidenta del Consejo Popular de Hanoi, Phung Thi Hong Ha, señaló que la quinta sesión se desarrolla en un momento en que la capital acelera sus objetivos de desarrollo socioeconómico para 2026. En el primer semestre, Hanoi registró un crecimiento del PIBR del 8,22%, ingresos presupuestarios cercanos a 411 billones de dongs (15,65 mil millones de dólares), equivalentes al 63,2% del plan anual; captó 3,23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y aumentó más del 20% sus ingresos turísticos.



Durante la sesión, el Consejo Popular municipal analizará 51 contenidos, incluidos 16 informes y 35 proyectos de resolución sobre desarrollo socioeconómico, gestión urbana, educación, salud, ciencia y tecnología, medioambiente y seguridad social.



Entre los temas destacados figuran el apoyo a las comidas escolares para alumnos de primaria desde el curso 2026-2027, el desarrollo de servicios de atención a personas mayores, el impulso al empleo de trabajadores de edad avanzada, la transformación digital comunitaria y varios proyectos ambientales y de infraestructura.



Phung Thi Hong Ha afirmó que el valor de cada resolución no se mide solo por su aprobación, sino por los resultados de su aplicación y por los cambios reales que puedan percibir los ciudadanos y las empresas./.