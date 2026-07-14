Política

Vietnam reafirma su compromiso con fomento de los lazos con Argelia, según embajador

Vietnam y Argelia fortalecen su amistad tradicional y cooperación integral con nuevos compromisos entre el Partido Comunista de Vietnam y el Frente de Liberación Nacional argelino

El embajador vietnamita Tran Quoc Khanh y el secretario general del FLN, Abdelkrim Benmbarek (Fuente: VNA)
El embajador vietnamita Tran Quoc Khanh y el secretario general del FLN, Abdelkrim Benmbarek (Fuente: VNA)

Argel (VNA) - Vietnam siempre concede gran importancia a su amistad y cooperación con Argelia, uno de sus socios estratégicos en África, afirmó el embajador vietnamita Tran Quoc Khanh durante una reunión de trabajo con la dirección del Frente de Liberación Nacional (FLN), partido gobernante de Argelia, en la sede del FLN en Argel.

En el encuentro, celebrado el 13 de julio, el diplomático expresó su confianza en que las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el FLN seguirán desarrollándose y consolidándose, convirtiéndose en un sólido pilar político para impulsar una cooperación bilateral más profunda, práctica y eficaz.

Tran Quoc Khanh agradeció a los dirigentes del FLN, así como a las instituciones y organizaciones argelinas, por el apoyo y la estrecha colaboración brindados durante su mandato, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la amistad tradicional entre ambos países.

El embajador también manifestó su esperanza de recibir próximamente en Vietnam al secretario general del FLN, Abdelkrim Benmbarek, una visita que, según destacó, favorecería el intercambio de alto nivel entre ambas partes y contribuiría a profundizar aún más la amistad tradicional y la cooperación integral entre Vietnam y Argelia en beneficio de sus pueblos.

Por su parte, Abdelkrim Benmbarek reconoció y valoró las importantes contribuciones del diplomático vietnamita durante su misión para promover las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambos países.

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En la cita (Fuente: VNA)

El dirigente argelino destacó que la solidaridad y la amistad entre Vietnam y Argelia se sustentan en una sólida base histórica, marcada por las luchas compartidas contra el colonialismo y diversas formas de opresión, explotación y dominación en el pasado. Asimismo, resaltó el compromiso común de ambas naciones con los objetivos de paz, independencia, prosperidad, justicia social y desarrollo sostenible.

El líder del FLN reafirmó la voluntad de su partido de seguir consolidando y ampliando la cooperación con Vietnam. También aseguró que el FLN y el PCV continuarán trabajando estrechamente para aplicar de manera efectiva los acuerdos de cooperación existentes, fortalecer los vínculos políticos y ampliar la colaboración en diversos sectores.

Ambas partes recordaron la larga tradición de solidaridad y apoyo mutuo que han mantenido durante sus respectivas luchas por la liberación nacional. Asimismo, acordaron preservar y promover este valioso legado histórico mediante el impulso de los intercambios entre las nuevas generaciones, el fortalecimiento de la cooperación entre organizaciones sociopolíticas y la ampliación de la colaboración en áreas como economía, comercio, inversión, educación y relaciones entre los pueblos./.

VNA
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