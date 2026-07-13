Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del ex emir de Qatar

Hanoi (VNA) - Los principales dirigentes de Vietnam enviaron hoy mensajes de condolencias a las autoridades de Qatar tras el fallecimiento del ex emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, transmitió sus condolencias al emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung envió un mensaje de pésame al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, expresó sus condolencias al presidente del Consejo de la Shura, Hassan bin Abdulla Al Ghanim.
Ese mismo día, el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, remitió igualmente un mensaje de condolencias al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani./.
Hanoi (VNA) - Los principales dirigentes de Vietnam enviaron hoy mensajes de condolencias a las autoridades de Qatar tras el fallecimiento del ex emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.