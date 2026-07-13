Política

Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del ex emir de Qatar

Los principales dirigentes de Vietnam enviaron mensajes de condolencias a Qatar por el fallecimiento del ex emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Hanoi (VNA) - Los principales dirigentes de Vietnam enviaron hoy mensajes de condolencias a las autoridades de Qatar tras el fallecimiento del ex emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, transmitió sus condolencias al emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung envió un mensaje de pésame al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, expresó sus condolencias al presidente del Consejo de la Shura, Hassan bin Abdulla Al Ghanim.

Ese mismo día, el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, remitió igualmente un mensaje de condolencias al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Qatar #fallecimiento #mensajes de condolencias
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Los equipos de rescate intensifican las labores de búsqueda y asistencia a los desaparecidos. Foto: nhandan.vn

Vietnam expresa condolencia a India por accidente de lancha turística

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung expresaron sus condolencias a la India por el accidente de una lancha turística ocurrido el 11 de julio en la provincia de An Giang, que dejó numerosas víctimas entre turistas indios debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Ver más

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, Jean-Michel Jacques, y el titular de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, teniente general Le Tan Toi. (Fuente: VNA)

Vietnam y Francia refuerzan cooperación parlamentaria

Representantes vietnamitas y franceses acordaron reforzar aún más la cooperación entre los Parlamentos de ambos países, especialmente en el intercambio de delegaciones, experiencias legislativas y de supervisión, y ampliar la cooperación en muchos ámbitos estratégicos, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral bilateral.