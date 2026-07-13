Vietnam y Corea del Sur priorizan cooperación financiera en mercados de capitales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La cooperación en el desarrollo del mercado de capitales, los pagos transfronterizos, la tecnología financiera (fintech) y las finanzas verdes se han identificado como áreas prioritarias de las relaciones financieras entre Vietnam y Corea del Sur tras la inauguración oficial del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC).

En el Foro de Cooperación Financiera Vietnam-Corea del Sur, organizado hoy por el VIFC-HCMC y el Consulado General de Seúl en la urbe survietnamita, expertos, representantes de instituciones financieras y del sector empresarial debatieron sobre cómo fortalecer la conectividad del mercado financiero y atraer flujos de capital internacional.

El cónsul general adjunto, Kwon Tae Han, afirmó que el foro se celebró en un momento significativo, coincidiendo con la puesta en marcha del VIFC-HCMC.

Señaló que el intercambio entre expertos financieros vietnamitas y surcoreanos contribuirá a sentar las bases para una cooperación a largo plazo.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, ambos países han experimentado un sólido progreso económico y actualmente están profundizando su cooperación financiera como socios estratégicos integrales, añadió.

En medio de la rápida transformación digital y el auge de la inteligencia artificial, el diplomático afirmó que la cooperación financiera cobra cada vez más importancia para el crecimiento. Ambas partes deben fortalecer los vínculos institucionales, la infraestructura financiera y la conectividad del mercado para facilitar la inversión y ofrecer servicios financieros más seguros y convenientes.

Puntualizó que el dinámico mercado vietnamita y su sólida adopción digital complementan la experiencia de Corea del Sur en finanzas digitales, tecnología financiera e infraestructura electrónica al respecto, impulsando el desarrollo del VIFC-HCMC y las alianzas financieras bilaterales.

Entre las áreas potenciales para una cooperación temprana se incluyen la conectividad de pagos mediante códigos QR, el desarrollo del mercado de bonos y el fortalecimiento de los vínculos entre sus instituciones financieras, continuó el diplomático, añadiendo que el Consulado General de Corea del Sur seguirá sirviendo de puente para proyectos de inversión y negocios.

Nguyen Huu Huan, vicepresidente del Consejo Ejecutivo del VIFC-HCMC, afirmó que la ASEAN sigue siendo un destino atractivo para la inversión internacional, atrayendo alrededor de 226 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024, mientras que Vietnam enfrenta una importante demanda de capital para infraestructura, transformación digital, transición ecológica e innovación.

Huu Huan consideró la creación del VIFC-HCMC como una medida estratégica para construir un mercado financiero más profundo y diversificado, capaz de movilizar capital internacional de manera más eficaz.

VIFC-HCMC no es simplemente una concentración de instituciones financieras. Su objetivo es convertirse en un ecosistema financiero moderno que conecte capital, tecnología y talento internacionales, implementando nuevos modelos financieros de manera controlada y desarrollando productos que apoyen directamente la economía real, aseguró.

El centro prioriza la gestión de activos y fondos de inversión, los mercados internacionales de capitales y bonos, las finanzas verdes, las finanzas digitales y fintech, los pagos transfronterizos, la financiación de la aviación y el transporte marítimo, además de servicios de apoyo como calificaciones crediticias, auditoría, asesoría legal, arbitraje y capacitación.

Al describir a Corea del Sur como un socio estratégico del VIFC-HCMC, Huu Huan enfatizó que el potencial de cooperación es significativo dado el desarrollado mercado de capitales del país, su moderno sistema bancario, sus fortalezas tecnológicas y su experiencia en la construcción de centros financieros en Seúl, Busan e Incheon.

VIFC-HCMC ha propuesto cinco áreas clave de cooperación: atraer instituciones financieras e inversores coreanos; desarrollar canales internacionales de captación de fondos mediante bonos verdes y sostenibles, fondos de inversión y financiación de proyectos; conectar sistemas de pago y promover pagos transfronterizos mediante código QR; impulsar fintech, IA, macrodatos, identidad digital y modelos de entornos de prueba; y desarrollar recursos humanos de alta calidad a través de intercambios de expertos y cooperación académica.

En finanzas verdes, el centro ve oportunidades para conectar el capital coreano con proyectos verdes vietnamitas, especialmente ahora que Vietnam persigue sus objetivos de transición energética y cero emisiones netas. El VIFC-HCMC podría facilitar la estructuración, calificación, suscripción, distribución y negociación de productos financieros verdes.

El director del centro también se comprometió a establecer un mecanismo de apoyo específico para inversores coreanos, coordinar con las autoridades el desarrollo de productos y programas piloto, y fortalecer la conectividad empresarial./.

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