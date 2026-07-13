Ciudad Ho Chi Minh acelera el crecimiento comercial hacia la meta de desarrollo de dos dígitos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) en 2026, Ciudad Ho Chi Minh sigue considerando al comercio y los servicios como el principal motor de su economía.



De cara a la temporada de mayor consumo de fin de año y en un contexto de recuperación de la demanda interna, empresas minoristas, organismos de gestión y asociaciones sectoriales confían en que las medidas de estímulo al consumo, la ampliación de los espacios de ventas y el desarrollo del ecosistema del comercio aportarán un nuevo impulso al crecimiento económico de la urbe.



El comercio minorista muestra señales de recuperación de cara a la temporada de mayor consumo de fin de año, impulsado por el crecimiento de las ventas, la expansión de las cadenas de distribución y nuevas estrategias centradas en la experiencia del consumidor.



La cadena WinMart/WinMart+ registró ingresos cercanos a los 23 billones de dongs (unos 880 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 28%. El número de clientes alcanzó alrededor de 1,6 millones diarios, un 24% más que en igual período del año anterior. La empresa mantiene además un ritmo de apertura de tres tiendas por día, con una red que ya supera los cinco mil 100 establecimientos.



Según Dam Duc Anh, director regional de WinMart, estos resultados responden al creciente desplazamiento de los consumidores hacia el comercio moderno y las inversiones en tecnología, análisis de datos, cadenas de suministro y formatos de tiendas adaptados a cada localidad.

Los inversores de centros comerciales han integrado experiencias que van desde compras y entretenimiento hasta restaurantes y actividades recreativas para los clientes. (Foto: VNA)

Por su parte, MM Mega Market Vietnam informó que la demanda aumentó entre un 10% y un 15% respecto al mismo período de 2025. Aunque los consumidores mantienen un gasto prudente, crece la preferencia por compras al por mayor para reducir costos, así como por alimentos seguros, con trazabilidad y marcas propias con buena calidad y precio razonable.



Al mismo tiempo, grandes distribuidores como Saigon Co.op avanzan en el desarrollo de ecosistemas que integran compras, servicios y ocio, con el objetivo de fortalecer la fidelización de los clientes y promover un crecimiento sostenible.



Ante la temporada alta de consumo, marcada por el regreso a escuelas, el Festival del Medio Otoño, la Navidad y el Año Nuevo Lunar, las empresas preparan amplias campañas promocionales, garantizan el abastecimiento de productos esenciales, fortalecen las ventas omnicanal y amplían la cooperación con las localidades para incorporar más productos regionales a las cadenas de distribución, favoreciendo tanto el consumo como la producción agrícola nacional.



Aunque el consumo interno muestra signos de recuperación, las empresas consideran que el mercado durante el segundo semestre de 2026 seguirá enfrentando desafíos derivados del poder adquisitivo de la población, las presiones inflacionarias, el aumento de los costos de las materias primas y la incertidumbre de la economía mundial.



Nguyen Minh Hung, subjefe de la División de Gestión Comercial, dependiente del Departamento municipal de Industria y Comercio, explicó que para que el sector comercial contribuya de manera más significativa a la meta de crecimiento de dos dígitos, es necesario ampliar tanto la escala como los espacios de consumo, más allá de las campañas tradicionales de descuentos.



Con este objetivo, la ciudad continúa fortaleciendo los programas de control de calidad de los productos y expandiendo iniciativas como "etiqueta ecológica", destinadas a reforzar la confianza de los consumidores en productos seguros y de origen verificable.



Paralelamente, las autoridades buscan aprovechar el creciente flujo de turistas nacionales e internacionales mediante el desarrollo de zonas comerciales, la economía nocturna, centros de productos regionales y complejos que integren comercio, servicios y experiencias turísticas.



Por su parte, Ly Kim Chi, presidenta de la Asociación de Alimentos y Productos Alimenticios de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, pese al crecimiento de las ventas minoristas, los elevados costos de los insumos continúan reduciendo los márgenes de beneficio de las empresas. En este contexto, propuso mejorar la infraestructura logística, reducir costos administrativos, mantener políticas crediticias favorables y acelerar la transición verde y la innovación tecnológica.



El economista Huynh Phuoc Nghia estimó que el crecimiento futuro dependerá de integrar el comercio con sectores de alto valor agregado, como la economía nocturna, el turismo de experiencias, la logística moderna, las finanzas, las industrias culturales y los servicios basados en tecnología.



A su juicio, el fortalecimiento del ecosistema comercial permitirá que el comercio deje de ser únicamente el destino final de la producción para convertirse en un motor que impulse el desarrollo de otros sectores económicos y contribuya al objetivo de crecimiento de dos dígitos de la ciudad en 2026./.