Productos agrícolas vietnamitas responden mejor a las demandas del mercado

Hanoi (VNA) - En los últimos años, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), la trazabilidad y el comercio electrónico se han incorporado cada vez más al sector agrícola en Vietnam.



Numerosas provincias, empresas, cooperativas y productores han integrado la ciencia y la tecnología en los procesos de producción y comercialización, contribuyendo a incrementar el valor añadido de los productos agrícolas y responder de manera más eficaz a las exigencias del mercado.



En el marco de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, diversos ministerios, organismos y localidades han priorizado la aplicación de nuevas tecnologías a sus principales productos agrícolas con el objetivo de trasladar los resultados de la investigación al mercado.



En la granja An Lac, perteneciente a la Cooperativa Ha Noi Xanh, ubicada en la comuna de Lien Minh, Hanoi, flores como rosas, jazmín, crisantemos y otras variedades aromáticas se transforman en aceites esenciales, infusiones herbales y cosméticos naturales.



La inversión en tecnologías de secado, extracción y envasado mediante un proceso integral ha permitido aumentar el valor de los productos, prolongar su vida útil y cumplir con certificaciones como OCOP (Cada Comuna, Un Producto), producción orgánica, ISO y Halal, facilitando el acceso a mercados con altos estándares de calidad.



Según el secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna de Lien Minh, Nguyen Tien Toan, esa localidad fomenta el uso de herramientas digitales para promocionar los productos agrícolas en plataformas en línea, promoviendo un cambio gradual hacia un modelo de producción más orientado al mercado.



Otras provincias también están desarrollando ecosistemas digitales para sus productos emblemáticos.



En Thai Nguyen se puso en marcha la plataforma Tea Trace Thai Nguyen, que integra sistemas de trazabilidad mediante códigos QR, mapas digitales de las zonas de cultivo, expedientes digitales de calidad y canales de comercio electrónico. Este modelo de cooperación entre científicos y cooperativas ha contribuido a que el valor de la producción de té de la provincia supere los 530 millones de dólares en 2025.



En la provincia de Lai Chau, el desarrollo del ginseng local se apoya en la ciencia, la tecnología y la transformación digital. La provincia ha incorporado tecnologías avanzadas para gestionar las áreas de cultivo, garantizar la trazabilidad, promocionar el producto y ampliar el acceso a nuevos mercados.



Actualmente, Lai Chau cuenta con cerca de 25 hectáreas dedicadas al cultivo y producción de plantones en invernaderos, numerosas explotaciones emplean sistemas de riego de alta eficiencia, las plantaciones cuentan con certificación GACP-WHO y más de 120 establecimientos disponen de códigos oficiales de identificación de zonas de cultivo.



A pesar de los avances, la aplicación de la ciencia y la tecnología en la agricultura aún enfrenta importantes desafíos, pues, muchos resultados de investigación todavía no se aprovechan plenamente y tanto agricultores como empresas carecen de capacidades suficientes para comercializar las innovaciones tecnológicas.



Además, la coordinación entre el Estado, la comunidad científica, las empresas y los productores sigue siendo limitada, mientras que la información sobre las zonas de producción, el procesamiento y la distribución aún no ha sido digitalizada de manera uniforme, lo que dificulta el control de calidad, la previsión del mercado y la protección de las marcas.



Según el doctor Dang Van Cuong, subdirector del Centro de Consultoría y Desarrollo OCOP, la transformación digital en la agricultura no consiste únicamente en incorporar códigos QR, sino en garantizar la trazabilidad, la gestión de la calidad y la expansión de los mercados.



En este sentido, consideró necesario reorganizar la producción con base en la estandarización de los productos, la gestión de la trazabilidad, el fortalecimiento de las marcas, la comercialización multicanal y el uso estratégico de los datos digitales.



Varios especialistas también subrayaron la importancia de identificar las ventajas competitivas de cada región para orientar las inversiones y evitar la dispersión de los recursos.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que trabaja en una estrategia para impulsar la agricultura de precisión y la agricultura circular vinculadas a la transformación digital.



Además, avanza en la elaboración de políticas destinadas a fomentar la aplicación de la inteligencia artificial y ampliar la cooperación con empresas en ámbitos como semillas, vacunas veterinarias, tecnologías digitales y agricultura inteligente.



El objetivo de la estrategia es crear ecosistemas digitales integrados por cadenas de valor y regiones agrícolas completamente digitalizadas que impulsen la productividad, la calidad y la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas./.

VNA