Turismo

Tren turístico Hue–Phong Nha comenzará a operar el 1 de septiembre

La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam y la provincia de Quang Tri ultiman la puesta en marcha de una nueva ruta ferroviaria patrimonial de 190 kilómetros que enlazará la antigua capital imperial con el Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang a partir de otoño.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Las autoridades ultiman los preparativos para la puesta en marcha del tren turístico Hue–Phong Nha, cuya inauguración está prevista para el próximo 1 de septiembre.

La provincia central de Quang Tri colabora con la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam (VRC) en la finalización del proyecto, concebido para crear un producto ferroviario turístico distintivo que conecte importantes sitios patrimoniales y destinos naturales del centro-norte del país, al tiempo que fortalezca la conectividad turística regional.

Según la propuesta elaborada por la VRC, el recorrido tendrá una longitud aproximada de 190 kilómetros y enlazará las estaciones de Hue, Dong Ha, My Trach, Dong Hoi y Tho Loc. El viaje durará alrededor de cuatro horas y media, con tarifas a partir de 360 mil dongs (unos 13,7 dólares) por pasajero y trayecto.

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Imágenes majestuosas de las estalagmitas y estalactitas milenarias en la cueva de Nuoc Lan, recientemente descubierta en el Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang. (Foto: VNA)

El tren contará con siete vagones diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva, con espacios dedicados a la promoción de la cultura regional, los productos OCOP (Cada comuna, Un producto), la gastronomía local y espectáculos de arte tradicional.

A lo largo de la ruta, los viajeros podrán visitar algunos de los destinos más emblemáticos de la región, entre ellos el Complejo de Monumentos de Hue, la Ciudadela Antigua de Quang Tri, los túneles de Vinh Moc y el Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang. El proyecto apuesta por un modelo de “un viaje, múltiples experiencias”, que integra el transporte ferroviario con servicios de alojamiento, excursiones y visitas turísticas.

Durante una reunión reciente entre representantes de la VRC y el Comité Popular de la provincia de Quang Tri, las autoridades calificaron el proyecto como altamente viable y alineado con la estrategia de desarrollo turístico regional, además de aprovechar eficazmente la infraestructura ferroviaria existente.

Los participantes propusieron dotar al tren de una identidad propia inspirada en el patrimonio de la región, combinando los tonos dorado-marrón de la antigua capital imperial de Hue, el verde de los paisajes de Phong Nha–Ke Bang y elementos que representen a Quang Tri como una tierra de paz. El diseño interior también divulgará el patrimonio cultural, los sitios históricos y los atractivos naturales situados a lo largo del recorrido.

Asimismo, recomendaron mantener tarifas competitivas, ofrecer paquetes turísticos que combinen transporte, alojamiento y visitas guiadas, mejorar la conexión entre las estaciones ferroviarias y los destinos turísticos, establecer horarios convenientes y reforzar la promoción del servicio.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Tri, Hoang Xuan Tan, afirmó que el proyecto se ajusta a la estrategia de cooperación turística de la región, contribuye a optimizar el uso de la infraestructura ferroviaria y promueve el valor del patrimonio cultural, los sitios históricos y los recursos naturales, impulsando así el desarrollo del turismo local.

También instó a las entidades competentes a coordinarse estrechamente con la VRC para concluir el proyecto y completar todos los preparativos antes de la fecha prevista de inauguración.

Tan subrayó igualmente la importancia de mejorar la infraestructura de transporte entre las estaciones y los principales destinos turísticos, desarrollar productos turísticos con identidad local basados en la cultura, la historia, la gastronomía y los productos OCOP, fortalecer la cooperación con agencias de viajes y establecimientos de alojamiento, y acelerar la transformación digital en la gestión, la venta de billetes y la promoción.

Se espera que el tren turístico Hue–Phong Nha se convierta en un producto emblemático del turismo vietnamita, reforzando el atractivo y la competitividad de Quang Tri y de toda la región centro-norte del país./.

VNA
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