Ciudad Ho Chi Minh por atraer nueva generación de inversión extranjera

Hanoi (VNA) - La Resolución No. 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, marca un cambio en la estrategia de Vietnam para captar y aprovechar la inversión extranjera directa (IED).



En este contexto, Ciudad Ho Chi Minh está dejando atrás el modelo basado únicamente en atraer proyectos para centrarse en la construcción de un ecosistema orientado a captar inversiones de alta calidad, impulsadas por la innovación, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de la competitividad nacional.



Agilización de los procedimientos de inversión



La Autoridad de las Zonas Industriales y de Procesamiento para la Exportación de Ciudad Ho Chi Minh (Hepza) concedió recientemente una licencia de inversión a Automation Technologies Vietnam, filial del grupo singapurense Ito Group, para desarrollar una planta de unos ocho millones de dólares en la Zona de Procesamiento para la Exportación Linh Trung 1.



La construcción comenzará en agosto de 2026 y se prevé que la fábrica entre en funcionamiento en enero de 2027. Con una superficie cercana a los 12 mil metros cuadrados, será la segunda planta del grupo dedicada al diseño y fabricación de soluciones de automatización, incluidos robots industriales, sistemas de control, inspección visual, sensores de medición y plataformas de gestión de datos de producción.



Nguyen Huy Hoang, director ejecutivo de Ito Vietnam, afirmó que la transformación hacia una producción más sostenible sólo tiene sentido si mejora al mismo tiempo la eficiencia de la inversión.



"La producción verde significa fabricar mejor, con menos desperdicio y mayor valor agregado utilizando los mismos recursos", señaló.



El ejecutivo destacó que la empresa ha operado durante 14 años en una instalación de apenas dos mil 600 metros cuadrados, donde 120 ingenieros generan ingresos anuales de entre cuatro y cinco millones de dólares. Añadió que la planta vietnamita es el único centro mundial de producción del grupo Ito, reflejo del papel estratégico que Vietnam ocupa en la estrategia global de la compañía.



Según Hepza, Ito Vietnam representa un modelo de IED de nueva generación al desarrollar actividades intensivas en conocimiento y tecnología, con baja dependencia de mano de obra. Además, se convirtió en la primera empresa extranjera en recibir una licencia mediante el mecanismo especial de "vía verde", diseñado para acelerar la tramitación de proyectos de inversión.



Nguyen Huy Hoang valoró positivamente la evolución del entorno de negocios en Ciudad Ho Chi Minh, especialmente para las empresas tecnológicas y manufactureras con planes de inversión a largo plazo.



"Presentamos la documentación a principios de marzo y obtuvimos la licencia el 26 de junio. Todo el proceso avanzó con rapidez y eficiencia", comentó.



Un caso similar es el de Worldon Vietnam, filial del grupo chino Shenzhou, que puso en marcha en el Parque Industrial Dong Nam un modelo de producción inteligente e integrado con una inversión de 12,6 millones de dólares.



En 2022, la empresa estableció junto con Nike un centro de diseño de capelladas Flyknit dentro de sus instalaciones para reforzar su posición en la cadena mundial de suministro. De acuerdo con la dirección de Worldon, la cooperación permite optimizar el uso de materiales desde la etapa de diseño, reducir los residuos industriales y desarrollar productos con mayor rendimiento y eficiencia, incrementando el valor de la inversión extranjera.

Un rincón de la zona de procesamiento de exportaciones de Tan Thuan, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Captar inversiones de alta calidad



Hasta la fecha, Ciudad Ho Chi Minh alberga unos 20 mil 259 proyectos de inversión extranjera directa (IED), con un capital registrado cercano a los 142 mil millones de dólares, procedentes de 152 países y territorios. En el primer semestre de 2026, la ciudad atrajo más de 6,8 mil millones de dólares en IED, equivalente al 62% del objetivo anual.



Según Tran Viet Ha, subdirector de Hepza, el sector de IED representa alrededor del 20% de la inversión social total y más del 50% de las exportaciones de la ciudad, constituyendo un motor clave para la transformación de la estructura económica, el aumento de la productividad laboral y la integración internacional. En este contexto, la ciudad orienta la captación de inversiones hacia las industrias de alta tecnología, la economía digital y el desarrollo de parques industriales ecológicos.



Los inversionistas extranjeros demandan cada vez más infraestructura digital, energía verde y cadenas de suministro inteligentes para generar un mayor valor industrial. Representantes del Grupo Truong Hai (THACO) señalaron que uno de los principales obstáculos es que la mayoría de las empresas con IED aún dependen de la importación de materias primas, componentes e insumos debido a que la oferta nacional todavía no satisface los requisitos de cantidad, calidad y estándares técnicos.



Por ello, consideran necesario que las empresas vietnamitas fortalezcan su capacidad para absorber tecnología, asciendan gradualmente en las cadenas de suministro de las compañías extranjeras y participen más activamente en las cadenas globales de valor mediante la formación de clústeres industriales, especialmente en sectores de alta tecnología. Esto contribuiría a reducir los costos logísticos y a fortalecer los vínculos entre las empresas nacionales, las de IED y sus socios internacionales.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, destacó que la urbe, como principal centro económico, financiero, comercial, científico y de innovación de Vietnam, debe liderar la implementación de la Resolución No. 10-NQ/TW, especialmente mediante la construcción de un nuevo modelo para atraer inversiones extranjeras de nueva generación a través del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh.



Según el funcionario, este centro permitirá captar el "valor intangible" de la IED, como la tecnología financiera, las capacidades avanzadas de gestión, los estándares internacionales de transparencia, los sistemas de datos, las redes de expertos y la conexión con las cadenas globales de valor./.