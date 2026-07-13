Expertos sugieren fortalecer la resiliencia de la economía vietnamita

Hanoi (VNA) - Vietnam debe centrarse ahora en mejorar la calidad del crecimiento, fortalecer la resiliencia de la economía y acelerar la implementación de las políticas vigentes en un contexto internacional aún marcado por la incertidumbre, sugirieron los expertos.



La economía vietnamita registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,18% durante el primer semestre de 2026, el nivel más alto de los últimos años.



De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de Vietnam y el Mundo, este sólido desempeño estuvo impulsado por la expansión del comercio exterior y la recuperación de numerosas industrias manufactureras, factores que crean una base favorable para cumplir los objetivos de crecimiento fijados para 2026. No obstante, el organismo advirtió que el desafío ya no consiste únicamente en mantener un elevado ritmo de expansión, sino también en garantizar un crecimiento sostenible y consolidar sus motores de desarrollo.



Según un informe del Instituto de Economía de Vietnam y el Mundo, el sólido desempeño económico se sustentó en la expansión del comercio exterior y la recuperación de numerosas industrias manufactureras, factores que crean una base favorable para alcanzar los objetivos de crecimiento fijados para 2026. No obstante, el instituto subrayó que el reto ya no consiste únicamente en mantener un elevado ritmo de expansión, sino también en garantizar la sostenibilidad del crecimiento y consolidar sus motores de desarrollo.



Phan Duc Hieu, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, señaló que la economía mundial continúa enfrentando múltiples factores de incertidumbre, por lo que la gestión macroeconómica deberá adaptarse con rapidez a la evolución del entorno. A su juicio, para mantener un crecimiento sólido durante el segundo semestre no será necesario aprobar numerosas políticas nuevas, sino acelerar la ejecución de las resoluciones y medidas ya adoptadas, eliminando los obstáculos que afectan la producción y la actividad empresarial.



Phan Duc Hieu (derecha), miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)



Por su parte, Nguyen Tu Anh, director de Investigación de Políticas de la Universidad VinUni, calificó de positivos los resultados alcanzados en la primera mitad del año y destacó el creciente interés que despierta Vietnam entre los fondos internacionales de inversión.



Sin embargo, advirtió sobre dos desafíos principales. Por un lado, el sector de la electrónica y las computadoras pasó de registrar un superávit a un déficit comercial debido a la elevada dependencia de componentes y materias primas importadas. Por otro, los flujos de inversión extranjera directa (IED) de corto plazo continúan siendo sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio.



En ese sentido, consideró que mantener la estabilidad cambiaria y reforzar la confianza de los inversionistas será fundamental para sostener la entrada de capitales.



El experto también observó una creciente divergencia entre el dinamismo de las industrias de alta tecnología y el desempeño de sectores tradicionales, como las confecciones textiles y el calzado. Asimismo, advirtió que los cambios en las políticas comerciales y en las normas de sostenibilidad de los principales mercados incidirán directamente en las exportaciones durante la segunda mitad del año.



En cuanto a las medidas necesarias, Nguyen Anh Duong, del Instituto de Investigación de Políticas y Estrategias, recomendó monitorear de cerca las políticas comerciales de los principales socios económicos, respaldar a las industrias exportadoras tradicionales para reducir su dependencia de insumos importados y orientar la captación de IED hacia proyectos que fortalezcan los vínculos con las empresas nacionales. Además, consideró prioritario impulsar la formación de recursos humanos y mejorar la integración de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro de las corporaciones extranjeras.



Ly Dai Hung, del Instituto de Economía de Vietnam y el Mundo. (Foto: VNA)



Por su parte, Ly Dai Hung, del Instituto de Economía de Vietnam y el Mundo, estimó necesario preservar el margen de maniobra de la política monetaria, vigilar de cerca la evolución de las reservas internacionales y preparar escenarios de respuesta ante un eventual repunte de las tasas de interés mundiales.



Asimismo, advirtió que la vinculación entre las empresas con inversión extranjera y los proveedores nacionales sigue siendo limitada, por lo que consideró urgente adoptar medidas que permitan incrementar el valor agregado de la producción y mejorar la calidad del crecimiento económico en los próximos años./.