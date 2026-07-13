Supermercados amplían espacios para promocionar productos vietnamitas

Hanoi (VNA) - En respuesta al Mes Nacional de Promociones organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, las cadenas de supermercados de Hanoi no solo ofrecen descuentos y ofertas especiales, sino que también han ampliado los espacios destinados a la promoción de los productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto) y de otros fabricados en Vietnam.

Desde ahora y hasta el 22 de julio, la cadena de supermercados Co.op Mart lleva a cabo el programa "Festival de Vietnam – 34 colores de orgullo", que invita a los consumidores a descubrir la riqueza de las diferentes regiones del país a través de miles de productos OCOP, especialidades locales y diversas actividades de experiencia.

Cabe destacar que los clientes que realicen compras por un valor igual o superior a 400 mil VND (alrededor de 15 dólares) recibirán una tarjeta de la suerte con la posibilidad de ganar más de 74 mil premios, entre ellos vales de compra, alimentos, productos tecnológicos, artículos para el hogar y otras promociones especiales.

Además de centrarse en los alimentos y los bienes de consumo, las cadenas de supermercados están ampliando sus programas promocionales al sector de la moda para atraer a los consumidores durante la temporada de verano. Numerosos artículos femeninos cuentan con descuentos de hasta el 35%.

La directora del supermercado Co.op Mart Ha Dong, Nguyen Thi Kim Dung, señaló que la cadena colabora con los fabricantes para reducir los márgenes de beneficio y controlar los costos, con el fin de ofrecer los productos a los consumidores al precio más razonable posible.

De manera similar, la cadena de supermercados GO! también organiza programas promocionales que incluyen miles de productos esenciales para el consumo diario.

Por su parte, Lotte Mart desarrolla la campaña promocional "Lotte Max Sale – Superofertas explosivas", con descuentos de hasta el 50% en numerosos productos, entre ellos huevos, arroz y champú.

Con el objetivo de estimular el consumo, MM Mega Market lanzó la campaña promocional "De la granja a la mesa", que ofrece descuentos del 21% al 24% en verduras, del 20% al 41% en frutas y del 12% al 17% en diversos productos frescos.

Mientras tanto, la cadena WinMart aplica descuentos de hasta el 50% en alimentos frescos, productos de confitería y bebidas.

Según Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, el programa Vietnam Grand Sale 2026 combina estrechamente el comercio tradicional con el electrónico, permitiendo a los consumidores acceder a productos de alta calidad a los precios más competitivos.

Las autoridades también estudian la aplicación de un mecanismo de devolución inmediata del impuesto al valor agregado (IVA) para turistas internacionales en establecimientos libres de impuestos. Se espera que esta medida contribuya a dinamizar el consumo, facilitar la circulación de mercancías y reforzar el atractivo de Vietnam como destino de compras.

Vietnam Grand Sale 2026 contribuirá a incrementar las ventas minoristas de mercancías y los ingresos del sector de servicios de consumo, impulsará el desarrollo del mercado interno y generará un nuevo impulso para el crecimiento económico de Vietnam en 2026.

Al mismo tiempo, brindará a las empresas una valiosa oportunidad para promocionar sus marcas, apoyar la campaña "Los vietnamitas priorizan el consumo de productos vietnamitas" y atraer a turistas internacionales mediante diversos eventos comerciales y de compras./.

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