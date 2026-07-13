Ciudad Ho Chi Minh busca expandir su espacio urbano con la remodelación de canales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Gobierno de Ciudad Ho Chi Minh impulsa la implementación de proyectos de remodelación urbana enfocados en liberar los flujos acuáticos, mejorar el medioambiente y elevar la calidad de la infraestructura, como parte de su meta de reubicar más de 41 mil 500 viviendas situadas sobre los ríos, canales y arroyos o en sus riberas durante el período 2026-2030.



En este marco, las autoridades agilizan las obras del proyecto de renovación de la ribera norteña del canal Doi, una iniciativa que cuenta con una inversión total de cerca de 278 millones de dólares provenientes del presupuesto municipal y que busca recuperar el espacio hídrico, potenciar el valor del sistema de canales y generar un motor para la expansión sostenible y verde de la metrópoli.



El canal Doi constituye una de las vías fluviales más importantes para la conectividad entre la zona suroeste y el centro de la urbe. Sin embargo, el rápido proceso de urbanización de las últimas décadas propició el asentamiento de miles de viviendas precarias a lo largo de sus márgenes, reduciendo el espejo de agua y provocando la acumulación de desechos y vertidos directos de aguas residuales.



Esta situación afectó severamente la capacidad de drenaje de la vía, incrementando los riesgos de inundaciones debido a las fuertes lluvias y a las mareas altas, lo que motivó el inicio de los trabajos de dragado, construcción de infraestructura y saneamiento ambiental en agosto de 2025 sobre un tramo de 4,3 kilómetros que incluye la edificación de diques, la ampliación de las calles Nguyen Duy y Hoai Thanh, y el desarrollo de una red de servicios técnicos unificados.



De acuerdo con la junta de gestión de proyectos de inversión en infraestructura urbana, la obra civil se ejecuta simultáneamente mediante tres paquetes contractuales que muestran avances significativos en la consolidación de los bordes del canal y la estabilización del terreno, previéndose la conclusión de varias etapas para el cierre del presente año.



Un aspecto destacado de la planificación financiera del proyecto es que más del 75% de los recursos se destinó a la compensación, asistencia económica y reasentamiento de las familias afectadas, evidenciando que el enfoque gubernamental prioriza la solución estructural al problema de las viviendas ilegales para mitigar de raíz las fuentes de contaminación y optimizar de forma duradera el entorno habitable.



El presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Vo Van Minh, enfatizó que la remodelación de las zonas residenciales ribereñas representa un programa de gran envergadura orientado al bienestar social, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la creación de un nuevo dinamismo para el crecimiento metropolitano.



El funcionario subrayó que el reasentamiento de los residentes debe priorizar el uso de fondos de vivienda ubicados en zonas cercanas a sus lugares de origen para salvaguardar sus medios de subsistencia y minimizar los impactos socioeconómicos tras la entrega de los terrenos, lo cual resulta clave para obtener el consenso de la población y acelerar los cronogramas institucionales.



La liberación de los corredores de protección fluvial y la ampliación de las áreas hídricas replican los impactos positivos observados previamente en los canales Nhieu Loc - Thi Nghe, Tan Hoa - Lo Gom y Tau Hu - Ben Nghe, donde la recuperación ambiental transformó la fisonomía urbana y propició la creación de espacios públicos, senderos peatonales y áreas verdes.



Las autoridades concluyen que la ejecución de obras a gran escala como la del canal Doi no solo mitiga los efectos del cambio climático mediante un mejor control de las inundaciones, sino que abre nuevas oportunidades de desarrollo territorial, posicionando al agua como un elemento central de la estructura de una ciudad moderna, resiliente y sostenible./.

VNA