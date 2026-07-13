Lao Cai gestiona más de mil 220 casos de contrabando

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Las fuerzas competentes de la provincia norteña fronteriza de Lao Cai han descubierto y gestionado mil 221 casos relacionados con contrabando, fraude comercial y falsificación desde principios de 2026, lo que representa un aumento del 26,53% con respecto al año anterior, según el Comité Directivo Provincial 389.



Entre los casos, 367 correspondían al comercio y transporte ilegal de mercancías prohibidas o de contrabando, 692 a fraude comercial y fiscal, y 162 a productos falsificados, imitaciones e infracciones de la propiedad intelectual. Se iniciaron procedimientos penales en 231 casos, con 406 sospechosos procesados, mientras que 957 casos se resolvieron mediante sanciones administrativas.



Los ingresos recaudados para el presupuesto estatal por multas y sanciones conexas alcanzaron los 18,72 mil millones de VND (713 mil dólares), lo que representa un aumento del 39,39% interanual.



Ante la creciente sofisticación del contrabando y los delitos relacionados con el comercio, el Comité Directivo Provincial 389 ha instruido a las agencias y autoridades locales a intensificar las inspecciones y la vigilancia del mercado en los puestos fronterizos, zonas fronterizas, principales rutas de transporte y mercados interiores. La policía, aduanas, guardias fronterizos, fuerzas de vigilancia del mercado y autoridades tributarias han mantenido una estrecha coordinación para mejorar la detección y el tratamiento de las infracciones.



Tran Phu Cuong, subdirector del Subdepartamento de Aduanas de la Región 5, afirmó que los funcionarios de aduanas recopilan y analizan información periódicamente, refuerzan las inspecciones y colaboran estrechamente con otras agencias para detectar, prevenir y tratar las infracciones con prontitud. La unidad ha identificado rutas, áreas y sectores clave para operaciones específicas contra el contrabando, el fraude comercial, el tráfico de drogas, las infracciones de propiedad intelectual, el fraude de origen y el transbordo ilegal, al tiempo que refuerza las medidas de control aduanero en los puestos fronterizos y a lo largo de las rutas transnacionales.



Además de los controles fronterizos, las autoridades han intensificado las inspecciones en el mercado interno, centrándose en productos esenciales como alimentos, cosméticos, fertilizantes, pesticidas y productos de consumo, así como en las actividades comerciales realizadas a través de plataformas de comercio electrónico.



Do Du Bac, jefe del Subdepartamento de Vigilancia del Mercado de Lao Cai, declaró que la agencia ha instruido a sus equipos para que supervisen de cerca la evolución del mercado, implementen los planes de inspección emitidos por las autoridades centrales y provinciales, e intensifiquen la lucha contra el contrabando, el fraude comercial, la falsificación de productos, las infracciones de la propiedad intelectual y las violaciones en el comercio electrónico. Se ha prestado especial atención a la seguridad alimentaria y los productos de origen desconocido para proteger a los consumidores y garantizar la competencia leal.



Según el Comité Directivo Provincial 389, la rápida expansión del comercio electrónico y los servicios logísticos ha llevado a los delincuentes a adoptar nuevas tácticas. Si bien antes los productos de contrabando se transportaban principalmente a través de senderos y cruces fronterizos informales, ahora muchos se venden a través de mercados en línea, redes sociales y servicios de entrega urgente. Algunos delincuentes operan múltiples cuentas y sin un local comercial fijo, lo que dificulta aún más la aplicación de la ley.



Las autoridades también advirtieron que las declaraciones falsas de mercancías, cantidades y origen, el abuso de las políticas preferenciales para los residentes fronterizos y el fraude relacionado con etiquetas y propiedad intelectual siguen planteando importantes desafíos.



En los meses restantes de 2026, Lao Cai lanzará campañas adicionales de alta intensidad contra el contrabando, el fraude comercial y la falsificación de productos. Las inspecciones se centrarán en los puestos fronterizos, las principales rutas de transporte, los almacenes, los centros logísticos y las actividades comerciales digitales, mientras que se ampliarán las campañas de sensibilización pública para alentar a las empresas y los residentes a cumplir con la ley y rechazar el comercio y la distribución de productos falsificados e ilocalizables./.

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