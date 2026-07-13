Sociedad

Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria”

La Federación de Jóvenes de Vietnam activó en la histórica Torre de la Bandera de Lung Cu la tercera etapa de su recorrido nacional 2026, una iniciativa patriótica que conmemora el 70º aniversario de la organización y que entregó becas, viviendas y recursos ganaderos a comunidades de minorías étnicas.

Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria” (Foto: VNA)
Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria” (Foto: VNA)

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La Federación de Jóvenes de Vietnam (FJV), en coordinación con las autoridades de la provincia norteña de Tuyen Quang, lanzó hoy la tercera etapa del recorrido nacional “Amo a mi Patria” correspondiente al año 2026, una iniciativa de hondo calado civil y patriótico que busca fortalecer los valores de soberanía, identidad nacional y compromiso social entre las nuevas generaciones del país.

El acto de lanzamiento, celebrado en la emblemática e histórica Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu, ubicada en la comuna homónima de esta provincia septentrional, se consolidó como el eje central de las actividades conmemorativas rumbo al septuagésimo aniversario del Día Tradicional de la FJV (15 de obtubre de 1956).

El programa comenzó con una solemne ceremonia de izado de la bandera nacional en el mástil de Lung Cu, considerado el sagrado punto del extremo norte de la Patria, donde posteriormente se realizó el traspaso oficial de la antorcha del viaje desde la segunda etapa, efectuada en la ciudad de Hue, para encender el fuego correspondiente a esta tercera fase en Lung Cu, donde la llama fue depositada en manos de un representante de la juventud de las minorías étnicas más destacadas de la provincia de Tuyen Quang con el propósito de continuar esparciendo el espíritu de amor a la nación y el deseo de contribución social entre la población juvenil.

vnanet-thanhnien4.jpg
El secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y vicepresidente permanente del Comité Central de la FJV, Nguyen Kim Quy, entrega obsequios a veteranos de guerra. (Foto: VNA)


El secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y vicepresidente permanente del Comité Central de la FJV, Nguyen Kim Quy, destacó que este recorrido no solo constituye una actividad de educación tradicional, sino que también funciona como un mecanismo para conectar los corazones patrióticos, cultivar ideales de vida hermosos y útiles, y despertar la responsabilidad de la juventud hacia su tierra natal y el país en general.

Por su parte, la secretaria de la UJCHCM y presidenta de la FJV en Tuyen Quang, Duong Minh Nguyet, afirmó que la organización de este programa en el extremo norte de la Patria ayuda a cada funcionario, miembro y joven a sentirse más orgulloso de la tradición patria y a comprender con mayor claridad el valor de la soberanía nacional, permitiendo así transformar el amor por el país en acciones concretas dentro del estudio, el trabajo, la creatividad, el voluntariado y la integración internacional.

Aseguró que la filial provincial continuará innovando en los contenidos y los métodos de operación con el objetivo de crear un entorno propicio para que los jóvenes puedan entrenarse, contribuir y madurar plenamente, apoyando así la construcción del territorio nacional en el nuevo período de desarrollo.

Inmerso en el marco del programa de asistencia comunitaria integrado a este viaje, la FJV y las unidades patrocinadoras que acompañan la iniciativa entregaron un total de 28 paquetes de obsequios a soldados heridos y enfermos, así como a familias beneficiarias de las políticas sociales del Estado.

De igual manera, las autoridades otorgaron 23 becas de estudio a alumnos que enfrentan circunstancias económicas difíciles y que cursan sus estudios en la escuela secundaria seminterna de minorías étnicas de Lung Cu, con el propósito de incentivar la continuidad de su formación escolar.

El Comité Organizador de la campaña efectuó la donación oficial de una obra comunitaria denominada “Casa de la Felicidad”, valorada en más de cuatro mil 100 dólares, así como la asignación de recursos logísticos para cinco modelos de sustento económico familiar que incluyeron un total de cinco mil polluelos de cría y 2,5 toneladas de pienso para la ganadería, complementado con la entrega de infraestructuras recreativas y patios de juego destinados a los niños de las zonas montañosas./.

VNA
#Nueva era #FJV #UJCHCM #Nguyen Kim Quy #Torre de Lung Cu #soberania nacional #asistencia comunitaria #Tuyen Quang 2026 Tuyen Quang
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

La juventud vietnamita impulsa la innovación en la nueva etapa de desarrollo

El XIV Congreso Nacional del Partido ha marcado el inicio de una nueva etapa de desarrollo para Vietnam, con objetivos especialmente ambiciosos: alcanzar un crecimiento rápido y sostenible, impulsar el dominio de la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación, acelerar la transformación digital y elevar la calidad de los recursos humanos.

Ver más

Títulos de “La Patria reconoce el mérito” otorgado por el Primer Ministro a familias de mártires. (Foto: VNA)

Archivos nacionales: Clave para identificar a mártires en Vietnam

El Centro Nacional de Archivos III intensificó la búsqueda manual y digitalización de su acervo de 14 mil metros lineales de documentos en el marco de la "Campaña de 500 días y noches", aportando registros clave del Fondo del Presidente y la Oficina del Primer Ministro para identificar restos de combatientes.

Las fuerzas competentes están digitalizando la información relacionada con el proceso de recolección de muestras para el examen del forense y la identificación de los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Provincia de Cao Bang acelera identificación de mártires mediante ADN

La provincia de Cao Bang está recolectando muestras biológicas y digitalizando información de 135 tumbas de mártires no identificados en el cementerio de los combatientes caídos de Quang Uyen en la comuna homónima, en aras de facilitar las pruebas de ADN, la comparación de datos y la verificación de identidad.