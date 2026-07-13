Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria”

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La Federación de Jóvenes de Vietnam (FJV), en coordinación con las autoridades de la provincia norteña de Tuyen Quang, lanzó hoy la tercera etapa del recorrido nacional “Amo a mi Patria” correspondiente al año 2026, una iniciativa de hondo calado civil y patriótico que busca fortalecer los valores de soberanía, identidad nacional y compromiso social entre las nuevas generaciones del país.



El acto de lanzamiento, celebrado en la emblemática e histórica Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu, ubicada en la comuna homónima de esta provincia septentrional, se consolidó como el eje central de las actividades conmemorativas rumbo al septuagésimo aniversario del Día Tradicional de la FJV (15 de obtubre de 1956).



El programa comenzó con una solemne ceremonia de izado de la bandera nacional en el mástil de Lung Cu, considerado el sagrado punto del extremo norte de la Patria, donde posteriormente se realizó el traspaso oficial de la antorcha del viaje desde la segunda etapa, efectuada en la ciudad de Hue, para encender el fuego correspondiente a esta tercera fase en Lung Cu, donde la llama fue depositada en manos de un representante de la juventud de las minorías étnicas más destacadas de la provincia de Tuyen Quang con el propósito de continuar esparciendo el espíritu de amor a la nación y el deseo de contribución social entre la población juvenil.



El secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y vicepresidente permanente del Comité Central de la FJV, Nguyen Kim Quy, entrega obsequios a veteranos de guerra. (Foto: VNA)



El secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y vicepresidente permanente del Comité Central de la FJV, Nguyen Kim Quy, destacó que este recorrido no solo constituye una actividad de educación tradicional, sino que también funciona como un mecanismo para conectar los corazones patrióticos, cultivar ideales de vida hermosos y útiles, y despertar la responsabilidad de la juventud hacia su tierra natal y el país en general.



Por su parte, la secretaria de la UJCHCM y presidenta de la FJV en Tuyen Quang, Duong Minh Nguyet, afirmó que la organización de este programa en el extremo norte de la Patria ayuda a cada funcionario, miembro y joven a sentirse más orgulloso de la tradición patria y a comprender con mayor claridad el valor de la soberanía nacional, permitiendo así transformar el amor por el país en acciones concretas dentro del estudio, el trabajo, la creatividad, el voluntariado y la integración internacional.



Aseguró que la filial provincial continuará innovando en los contenidos y los métodos de operación con el objetivo de crear un entorno propicio para que los jóvenes puedan entrenarse, contribuir y madurar plenamente, apoyando así la construcción del territorio nacional en el nuevo período de desarrollo.



Inmerso en el marco del programa de asistencia comunitaria integrado a este viaje, la FJV y las unidades patrocinadoras que acompañan la iniciativa entregaron un total de 28 paquetes de obsequios a soldados heridos y enfermos, así como a familias beneficiarias de las políticas sociales del Estado.



De igual manera, las autoridades otorgaron 23 becas de estudio a alumnos que enfrentan circunstancias económicas difíciles y que cursan sus estudios en la escuela secundaria seminterna de minorías étnicas de Lung Cu, con el propósito de incentivar la continuidad de su formación escolar.



El Comité Organizador de la campaña efectuó la donación oficial de una obra comunitaria denominada “Casa de la Felicidad”, valorada en más de cuatro mil 100 dólares, así como la asignación de recursos logísticos para cinco modelos de sustento económico familiar que incluyeron un total de cinco mil polluelos de cría y 2,5 toneladas de pienso para la ganadería, complementado con la entrega de infraestructuras recreativas y patios de juego destinados a los niños de las zonas montañosas./.