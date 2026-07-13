Archivos nacionales: Clave para identificar a mártires en Vietnam

Hanoi (VNA)- Los documentos, expedientes y objetos personales resguardados en el Centro Nacional de Archivos III, dependiente del Departamento de Estado de Archivos y Registros del Ministerio del Interior de Vietnam, constituyen una fuente de información fundamental para la verificación de la identidad de los mártires nacionales.



En el marco de la “Campaña de 500 días y noches”, iniciativa lanzada el 15 de marzo de 2026 para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, la explotación de este acervo documental no solo respalda las operaciones del Comité Directivo Nacional 515 para este fin, sino que renueva la esperanza de miles de familias que, tras décadas de espera, buscan cerrar el duelo por sus seres queridos.



La directora del Centro, Tran Viet Hoa, explicó que la institución conserva un volumen masivo de archivos relacionados con veteranos, mártires y el personal enviado al frente Sur. Este acervo trasciende el formato de registros individuales, integrando documentos que reflejan las políticas del Partido y el Estado respecto a quienes prestaron servicio a la nación, incluyendo escritos que testifican el interés especial del Presidente Ho Chi Minh en la atención a estos ciudadanos.



La directora del Centro Nacional de Archivos III, Tran Viet Hoa. (Foto: VNA)

El material es diverso, abarcando solicitudes de reconocimiento de mártir, títulos de “La Patria reconoce el mérito”, expedientes de condecoraciones y actas de verificación emitidas por diversos ministerios y localidades.



Ante la falta de pruebas fehacientes, el Centro Nacional de Archivos III se posiciona como un punto de referencia esencial para cotejar los documentos estatales originales.



Hasta la fecha, el Centro resguarda más de 400 fondos documentales que suman cerca de 14 mil metros lineales de archivos. Desde el inicio de la campaña en marzo pasado, y respondiendo a los requerimientos del Comité Directivo 515, los funcionarios han revisado aproximadamente 100 expedientes clave, incluyendo documentos del Fondo del Presidente, la Oficina del Primer Ministro y diversos ministerios.



Esta labor ha permitido contrastar información sobre batallas decisivas como la Ofensiva general y el levantamiento en la primavera de Mau Than 1968, la Campaña de Primavera-Verano de 1972 y la Campaña Ho Chi Minh. Como resultado, se han transferido tres conjuntos documentales para su análisis, incluyendo hallazgos fundamentales para identificar restos en la fosa común del Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.



La gestión de estos archivos sigue principios científicos rigurosos, organizándose según el organismo que generó el documento y no por categorías temáticas, lo que permite una localización precisa.



Un ejemplo reciente y de gran relevancia pública fue la verificación de los restos de Huynh Van Quyen. Tras recibir la solicitud del Comité 515, el personal localizó en menos de 15 minutos un expediente del Fondo de la Oficina del Primer Ministro, donde constaba la Decisión 04-TTgA, firmada el 2 de enero de 1978 por el Primer Ministro Pham Van Dong, que otorgaba el título de mártir a 131 familias, entre ellas la de Quyen, originario de la provincia de Long An y caído en combate el 2 de marzo de 1968.



Aunque actualmente el Centro prioriza la organización por fondos y no posee un listado exhaustivo por cada mártir, el objetivo a futuro es desarrollar una base de datos especializada que permita realizar búsquedas automatizadas, similar a la implementada para los 72 mil expedientes del personal enviado al frente Sur.



Tran Viet Hoa reconoció que el desafío principal radica en que gran parte de la documentación aún no ha sido digitalizada, obligando a los funcionarios a realizar una búsqueda manual y minuciosa, lo cual consume tiempo y requiere una precisión absoluta.



No obstante, el Centro ha intensificado sus esfuerzos de digitalización, con la meta de completar el próximo año la totalidad de los archivos de personal enviado al frente Sur, buscando transformar esta memoria histórica en una herramienta ágil para devolver la identidad a quienes sacrificaron su vida por la independencia nacional./.