Vietnam pone en marcha plan de acción de 100 días para eliminar obstáculos en transformación digital

Hanoi (VNA)- El Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital emitió un plan de acción de 100 días destinado a resolver los obstáculos que frenan la transformación digital del sistema político vietnamita.



El plan No. 05/KH/BCDTW busca materializar las directrices del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con el objetivo de eliminar los cuellos de botella que dificultan la transformación digital y lograr avances tangibles en un plazo de 100 días.



También pretende garantizar el funcionamiento sincronizado, eficiente, seguro y basado en datos del sistema político y la administración de tres niveles.





El Centro IOC de Khanh Hoa actualiza sus datos para apoyar la gestión del desarrollo socioeconómico de la localidad. Foto: VNA

Asimismo, impulsa un modelo de gestión orientado a resultados, la eficiencia del uso real y el valor generado, con el propósito de reducir los procedimientos administrativos, la documentación, el tiempo de tramitación y los costos para los organismos, funcionarios, ciudadanía y empresas.



En paralelo, establece un marco disciplinario unificado para la gestión de datos, infraestructuras, plataformas digitales y ciberseguridad, con el fin de corregir problemas como la inversión fragmentada, la dispersión de bases de datos, la duplicación de sistemas y la lentitud en la ejecución presupuestaria.



Las acciones se centran en diez áreas prioritarias, incluido el marco institucional, la infraestructura tecnológica, los datos y las plataformas digitales, los servicios públicos en línea, la economía y la sociedad digitales, el desarrollo de recursos humanos, la financiación y ejecución presupuestaria, así como la disciplina en la implementación y el cumplimiento de las políticas.



El programa se aplicará a los órganos del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas; al Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Popular Suprema, la Auditoría Estatal, las autoridades locales y demás organismos competentes. Su ejecución abarcará el período comprendido entre el 10 de julio y el 30 de noviembre de 2026.



El Comité Directivo Central subrayó que la implementación deberá regirse por el principio de "responsabilidades, tareas, competencias, plazos y resultados claramente definidos", de modo que el máximo responsable de cada organismo asuma la responsabilidad sobre el producto final.



Las tareas solo podrán considerarse concluidas cuando exista un resultado concreto que cumpla plenamente los requisitos establecidos y pueda ser verificado mediante evidencias objetivas.



En el caso de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y servicios digitales, estos deberán estar ya en funcionamiento, contar con datos reales, usuarios efectivos y demostrar resultados iniciales.



No se aceptarán como finalizados proyectos que permanezcan en fase de borrador o que aún no hayan sido puestos en operación, salvo aquellos cuya misión sea únicamente preparar expedientes para su aprobación por la autoridad competente.



El plan exige una implementación coordinada entre las instituciones centrales y las localidades, priorizando el uso compartido, la integración, el intercambio y la reutilización de recursos digitales. Asimismo, no desarrolla nuevos sistemas con funciones duplicadas cuando ya existan plataformas capaces de satisfacer las necesidades.



Todos los sistemas deberán incorporar desde su diseño medidas de ciberseguridad, protección de datos personales y soberanía de los datos.



Antes de entrar en funcionamiento, deberán completar la clasificación de su nivel de seguridad, superar pruebas independientes y disponer de planes de respuesta ante incidentes, así como de mecanismos de respaldo y recuperación de la información.



El avance del plan será supervisado semanal y mensualmente a través del Sistema de seguimiento de la implementación de Resoluciones, Directivas y Conclusiones del Comité Central (theodoinq.dcs.vn), donde se identificarán las tareas retrasadas, sus causas, las responsabilidades correspondientes y las medidas correctivas adoptadas.



La Oficina Central del Partido, en calidad de órgano permanente del Comité Directivo, será responsable de establecer un panel de control del programa, emitir los modelos de informes, definir los criterios para validar la finalización de las tareas y poner en marcha un mecanismo de alerta temprana.



Por su parte, las instituciones participantes deberán actualizar periódicamente en el sistema el estado de ejecución, los resultados obtenidos y las evidencias correspondientes, además de presentar informes extraordinarios cuando se les solicite./.