Desastres naturales causan graves daños en provincias vietnamitas

Hanoi, 12 jul (VNA) - Las fuertes lluvias, tormentas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra registrados entre el 8 y el 11 de julio provocaron importantes daños humanos y materiales en varias provincias montañosas del norte de Vietnam, informó el Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Los fenómenos afectaron a las provincias de Lao Cai, Lai Chau, Dien Bien, Son La, Tuyen Quang y Thai Nguyen. Una persona resultó herida tras el impacto de rocas sobre un automóvil en Son La.



En total, 197 viviendas colapsaron o sufrieron daños, de las cuales siete quedaron destruidas; otras 90 familias fueron evacuadas preventivamente por el riesgo de deslizamientos de tierra y 137 viviendas resultaron afectadas por inundaciones y derrumbes.



Las lluvias dañaron además más de 935 hectáreas de arrozales y otros cultivos. Thai Nguyen fue la provincia más afectada, con más de 488 hectáreas perjudicadas. También se registraron daños en Lai Chau, Dien Bien, Lao Cai, Son La y Tuyen Quang.



Una casa de la provincia de Lai Chau se derrumbó por completo. (Foto: VNA)

Asimismo, se produjeron deslizamientos e inundaciones en 30 puntos de carreteras nacionales y en otros 81 tramos de vías provinciales, lo que provocó interrupciones temporales del tráfico. Todas las rutas ya fueron restablecidas.



Los desastres también dañaron más de 2,6 kilómetros de canales de riego y obras de contención, un puente, dos alcantarillas y un muro de protección en Son La, además de afectar tres escuelas y una casa comunal. Un total de 376 cabezas de ganado y aves de corral murieron o fueron arrastradas por las aguas, mientras que 13,8 hectáreas de estanques acuícolas resultaron dañadas.



En la provincia de Son La, los deslizamientos derribaron postes de una línea eléctrica de 35 kV, dejando sin suministro a cuatro mil 199 clientes en las comunas de Muong La, Chieng Lao y Muong Bu. El servicio ya fue restablecido. Las pérdidas materiales iniciales en esa provincia se estiman en unos 31,1 mil millones de dongs (cerca de 1,2 millones de dólares), mientras que otras localidades continúan evaluando los daños.



El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico advirtió que entre el 13 y el 21 de julio persistirán las lluvias y tormentas en gran parte del país, con precipitaciones intensas en algunas zonas.



Las regiones montañosas del norte permanecen en el nivel máximo de alerta por el elevado riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, debido a la saturación del suelo tras varios días consecutivos de lluvias, señaló Nguyen Van Huong, jefe del Departamento de Pronóstico Meteorológico.



Ante esta situación, el Comité Directivo Nacional de Defensa Civil instó a las autoridades locales a vigilar de cerca la evolución meteorológica, informar oportunamente a la población y desplegar equipos de respuesta rápida para evacuar a los habitantes de las zonas de alto riesgo, despejar cauces obstruidos y apoyar las labores de recuperación.



Las provincias también reforzarán la vigilancia en pasos inundados, puentes, carreteras afectadas y zonas propensas a deslizamientos, restringiendo el tránsito cuando las condiciones representen un peligro y movilizando personal y equipos para restablecer la circulación.



Las autoridades revisarán igualmente la seguridad de minas, embalses, presas hidroeléctricas y de riego, especialmente las de menor escala y mayor vulnerabilidad, manteniendo personal de guardia para operar las infraestructuras y responder a posibles emergencias.



De cara a la temporada de lluvias y tifones de 2026, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung pidió a ministerios, sectores y localidades elaborar planes de respuesta eficaces, subrayando que la máxima prioridad es proteger la vida y los bienes de la población.



El dirigente solicitó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presentar durante julio un plan nacional de prevención y respuesta ante desastres para 2026, centrado en fortalecer la capacidad de pronóstico y alerta mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como elaborar escenarios específicos para cada tipo de desastre natural, incluidos tifones, inundaciones, deslizamientos de tierra y fallas en presas y diques.



También instó a los organismos competentes a garantizar suficientes reservas de alimentos, medicamentos, insumos esenciales, semillas, ganado y equipos de rescate, además de preparar planes de contingencia para situaciones de gran magnitud, como roturas de diques, fallas en embalses o interrupciones de las comunicaciones.



Por último, ordenó reforzar la inspección en las zonas más vulnerables, actualizar los planes de evacuación de la población, revisar la operación de los embalses, mejorar los refugios para embarcaciones y fortalecer las infraestructuras críticas, incluidas las redes eléctricas y de telecomunicaciones, con el fin de aumentar la capacidad de respuesta frente a los desastres naturales./.



