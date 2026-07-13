​

Ottawa (VNA) – La Sociedad Canadá-Vietnam (CVS en inglés) se ha convertido en un puente importante que conecta a la comunidad vietnamita en el país norteamericano, promoviendo los intercambios entre los pueblos y fortaleciendo la amistad entre ambas naciones, según se destacó en una ceremonia celebrada el 12 de julio en Ottawa con motivo del décimo aniversario de la fundación de la organización.

Surgida en 2016, la CVS tiene como objetivo construir una comunidad vietnamita unida y con una voz más sólida en el país de acogida, al tiempo que impulsa la cooperación entre Canadá y Vietnam en los ámbitos de la cultura, la educación, los negocios y los intercambios entre pueblos.

Nguyen Dai Trang, miembro de la junta directiva de la CVS, afirmó que el mayor logro de la organización durante los últimos 10 años no reside únicamente en el número de programas realizados, sino también en su capacidad para reunir a las asociaciones vietnamitas de todo Canadá y fomentar una voz común dentro de la comunidad.

Sociedad Canadá-Vietnam cumple una década impulsando intercambios entre los pueblos (Foto: VNA)

Según Dai Trang, esta unidad ha recibido cada vez mayor reconocimiento por parte de las autoridades canadienses a través de diversas actividades de cooperación.

Para muchos miembros, la mayor fortaleza de la sociedad es su capacidad para conectar a vietnamitas de diferentes generaciones y procedencias dentro de Canadá, creando oportunidades para preservar la identidad cultural, mantener estrechos vínculos con la patria y ampliar la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.

Durante la última década, la CVS ha organizado una amplia gama de actividades de intercambio cultural, encuentros de conexión empresarial, programas de apoyo comunitario y actividades de intercambio entre pueblos. Entre sus iniciativas más destacadas figura el Festival de la Calle de los Faroles del Medio Otoño, que ha atraído no solo a la comunidad vietnamita sino también a visitantes canadienses, contribuyendo a difundir las tradiciones vietnamitas en el entorno multicultural del país norteamericano.

Dai Trang señaló que una de las prioridades de la sociedad es organizar clases de vietnamita para los jóvenes, a la par de presentarles las oportunidades que ofrece Vietnam en materia de estudios, empleo, inversión, emprendimiento y turismo.

Subrayó que la preservación del idioma vietnamita debe ir acompañada del fortalecimiento de los vínculos de los jóvenes con su tierra ancestral, para que comprendan mejor sus raíces y puedan contribuir al desarrollo futuro de Vietnam.

En los próximos años, la CVS continuará ampliando la cooperación con organizaciones, empresas y autoridades de ambos países, además de promover aún más el papel de la comunidad vietnamita en el impulso de los intercambios entre pueblos, contribuyendo así a profundizar la amistad y la cooperación entre Vietnam y Canadá, agregó./.

​