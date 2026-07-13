Vietnam respalda esfuerzos de la ASEAN para apoyar a Myanmar

Bangkok (VNA)- Vietnam considera de manera permanente a Myanmar un miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sostiene que el “Consenso de Cinco Puntos” sigue siendo el marco fundamental para que el bloque continúe apoyando a ese país, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Al intervenir en la reunión informal entre los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y Myanmar, celebrada el 12 de julio en Bangkok, el canciller vietnamita valoró las medidas adoptadas recientemente por Naypyidaw para estabilizar la situación política, reactivar la economía, mejorar la eficacia de la gobernanza y reforzar la lucha contra los delitos transfronterizos - incluidos el narcotráfico y la ciberdelincuencia-, así como para controlar las zonas fronterizas.



Asimismo, expresó su deseo de que se sigan impulsando los esfuerzos en favor de la paz, la reconciliación nacional y la garantía de la seguridad y la vida de la población.



Hoai Trung enfatizó que, además de impulsar una implementación más sustancial del “Consenso de Cinco Puntos”, la ASEAN debe adoptar medidas más concretas y prácticas, dando prioridad al mantenimiento del contacto y el diálogo directo y frecuente con Myanmar para actualizar la situación y favorecer avances tangibles.



En ese sentido, reafirmó que Vietnam está dispuesto a coordinar estrechamente con la presidencia de la ASEAN en 2026 y con los demás Estados miembros para respaldar a Myanmar en la recuperación económica, la atención de los asuntos sociales y el combate contra los delitos transfronterizos, mediante el fortalecimiento de la cooperación bilateral y subregional.



Esas acciones, añadió, contribuirán a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de Myanmar y de la región, así como al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



La reunión constituyó el primer encuentro presencial con la participación de un amplio número de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y el contacto directo de más alto nivel entre el bloque y el Gobierno de Myanmar desde 2021, reflejando el espíritu de solidaridad regional y el papel central de la ASEAN en la promoción del diálogo y la cooperación con Naypyidaw.



Durante la cita, el ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar, Tin Maung Swe, informó sobre la evolución reciente de la situación en su país, incluido el plan de 100 días, las medidas destinadas a promover la paz, la reconciliación y la estabilidad, así como los esfuerzos para mantener el diálogo, el contacto y la cooperación con las distintas partes involucradas.



En un ambiente franco y constructivo, los cancilleres de la ASEAN intercambiaron valoraciones sobre la situación y analizaron diversas iniciativas para reforzar la coordinación y el apoyo de la agrupación a Myanmar en la próxima etapa.



Los participantes reafirmaron que la organización continuará dialogando con el Gobierno de Myanmar y respaldando una solución duradera liderada y asumida por el propio país, con el objetivo de promover la paz, la reconciliación nacional, la estabilidad, la seguridad, el desarrollo y la prosperidad en beneficio del pueblo myanmeño y de toda la región.



Al margen de la reunión, Hoai Trung sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Myanmar y Filipinas para abordar diversos asuntos de cooperación de interés mutuo./.

VNA