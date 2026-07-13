📝Enfoque: Vietnam impulsa una nueva visión de política exterior orientada al desarrollo nacional

Hanoi (VNA)- La Resolución 06-NQ/TW, emitida el 19 de mayo de 2026 por el Buró Político sobre la implementación de la política exterior aprobada por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, establece que el trabajo de relaciones exteriores es no solo un instrumento para salvaguardar la independencia y la soberanía nacionales, sino también un factor directo para fortalecer las capacidades de desarrollo del país.

Para alcanzar este objetivo, la Resolución subraya la necesidad de reforzar la disciplina en la ejecución y de intensificar la supervisión permanente de su implementación.

Según el exviceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Pham Quang Vinh, la Resolución 06 forma parte de un sistema integral de políticas, estrechamente vinculada con la Resolución 59 sobre integración internacional y otras resoluciones estratégicas del Partido relativas a la ciencia, la tecnología, la innovación y la atracción de inversión extranjera. En este marco, la política exterior y la integración internacional desempeñan un papel de conexión, apertura de oportunidades y apoyo directo a los objetivos nacionales de desarrollo.

Quang Vinh señaló que este enfoque constituye la base para materializar la orientación del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, de pasar de una estrategia centrada únicamente en la "atracción" de recursos a otra basada en la "selección" y mejora de la calidad, situando a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transición verde como pilares del desarrollo nacional.

Este cambio de enfoque también impulsa una nueva orientación para la diplomacia económica, centrada en la construcción de una plataforma estratégica de inversión que garantice la autonomía y el desarrollo sostenible.

El profesor asociado y doctor Nguyen Ngoc Toan, director del Instituto de Economía Política de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, afirmó que esta nueva concepción exige pasar de un modelo de gestión administrativa a otro orientado al desarrollo, basado en resultados concretos. La captación de inversión extranjera debe integrarse en una estrategia de desarrollo global, promoviendo la formación de clústeres industriales, cadenas de valor y ecosistemas de innovación que trasciendan las fronteras administrativas y superen la competencia fragmentada entre las localidades.

En la misma línea, el embajador Pham Quang Vinh destacó que el objetivo ya no consiste únicamente en alcanzar un crecimiento acelerado, sino en garantizar un desarrollo de alta calidad. Para ello, la política exterior debe contribuir a crear un ecosistema nacional capaz de atraer inversiones extranjeras directas de nueva generación, priorizando proyectos de alta tecnología, elevado valor agregado y transferencia efectiva de tecnología.

Nguyen Ngoc Toan añadió que la aplicación de procedimientos especiales de inversión, combinados con mecanismos de supervisión posterior, permitirá sustituir los incentivos tradicionales por sistemas de apoyo vinculados al desempeño real de los proyectos. Este enfoque obligará a los inversionistas a cumplir sus compromisos en materia de contenido local y transferencia tecnológica, al tiempo que facilitará la selección de proyectos de mayor calidad en beneficio de los intereses nacionales.

El exviceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Pham Quang Vinh (Fuente: VNA)

La Resolución 06 también pone de relieve que las grandes orientaciones solo producirán resultados cuando estén respaldadas por una estricta disciplina en su ejecución. En este sentido, el 9 de julio de 2026 el Ministerio de Relaciones Exteriores presidió la primera reunión interinstitucional bajo el nuevo mecanismo de coordinación para revisar e impulsar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos internacionales. Este hecho refleja el paso de una diplomacia centrada en la firma de acuerdos hacia otra orientada a garantizar su implementación efectiva y marca la primera vez que las tareas de supervisión y seguimiento se incorporan a los Documentos del XIV Congreso Nacional del Partido.

Con el propósito de modernizar la gestión, el Ministerio puso en funcionamiento un sistema digital de seguimiento que supervisa en tiempo real más de mil acuerdos internacionales no clasificados como secretos de Estado. Esta plataforma garantiza la identificación clara de las entidades responsables, las obligaciones, los plazos y los resultados, al tiempo que facilita la detección y solución oportuna de dificultades y fortalece la coordinación entre las instituciones competentes.

La capacidad negociadora de Vietnam, unida a la disciplina en la ejecución, ha generado nuevos logros para la diplomacia del país. El 2 de julio de 2026, Vietnam y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) emitieron una declaración conjunta para anunciar la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, tras 14 años de conversaciones.

Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, este acuerdo eleva a 18 el número de tratados de libre comercio suscritos por Vietnam, amplía los vínculos con Europa y crea nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas. Una vez concluidas las negociaciones, este tratado y otros compromisos internacionales de alto nivel serán incorporados al sistema digital de seguimiento para garantizar su aplicación efectiva y transformar las decisiones políticas en flujos de tecnología, inversión verde y conocimiento al servicio del desarrollo nacional.

La combinación de una política exterior orientada al desarrollo y una rigurosa disciplina en la ejecución está sentando bases sólidas para elevar la eficacia de la integración internacional, fortalecer las capacidades internas y aprovechar mejor los recursos externos en favor de un crecimiento rápido y sostenible.

La implementación coherente de la Resolución 06 reafirma el papel de la política exterior como instrumento para crear un entorno favorable al desarrollo, fortalecer la posición internacional de Vietnam y aumentar su capacidad integral en la nueva etapa de desarrollo./.

​